Bingöl Valiliği tarafından düzenlenen "Bingöl Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi Bilgilendirme Toplantısı" Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleşti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği tarafından düzenlenen "Bingöl Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi Bilgilendirme Toplantısı, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları ile birlikte paydaş kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, Jeotermal Kaynakların önemi, çıkarılması, ekonomiye katkıları ve kullanım alanları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Prof. Dr. Alper Baba ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Prof. Baba, Türkiye’nin jeotermal alanda zengin kaynaklara sahip olduğunu vurgulayarak, jeotermal enerjinin önemi ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

Vali Usta ise Bingöl’ün jeotermal kaynakları konusunda potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu kaynakların turizm ve ekonomi açısından önemli bir değer oluşturabileceğini ifade etti. Toplantıya katkılarından dolayı Prof. Dr. Alper Baba ve diğer uzmanlara teşekkür eden Vali Usta, Bingöl olarak temiz enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı planladıklarını ve bu konuda kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti.