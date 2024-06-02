İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında, 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini belirterek, denetimlerde 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin haftalık denetim faaliyetlerine ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini duyurdu.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 312 sürücüye işlem yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 112 bin 26, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 309, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 382, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 964 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 940 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya paylaşımında, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. #HayatlaYarışılmaz" mesajı da verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1797131286928060725