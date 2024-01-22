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Çayırova Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Bir Tabak Daha’ isimli tiyatro oyunu, Çayırovalı tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Düzenlediği kültür-sanat etkinlikleriyle, Çayırova’da yaşayan ilçe sakinlerinin sosyal hayatlarına büyük katkılar sunan Çayırova Belediyesi, birbirinden değerli tiyatro oyunlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Çayırova Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında dün Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Bir Tabak Daha’ isimli tiyatro oyunu ilgiyle izlendi. Çayırovalıların büyük ilgi gösterdiği tiyatro oyununu Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa da yerinde takip etti. Yunus Emre Obut’un yazdığı ve Osman Doğan’ın yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyunu, Çayırovalı tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazandı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ni dolduran Çayırovalılar, ‘Bir Tabak Daha’ isimli tiyatro oyunuyla keyifli anlar yaşadı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Çayırova Belediyesi’nin Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam edecek. Karne tatili dolayısıyla Çayırovalı çocukların birçok çocuk tiyatrosuyla buluşacağı kültür sanat programları, 24 Ocak Çarşamba Günü Orman Korosu ve 26 Ocak Cuma günü Mızıkacılar Bremen’de isimli çocuk tiyatro oyunlarıyla devam edecek. Çayırova Belediyesi Kadın Tiyatro Ekibi’nin sahnelediği İnce Eledik Sık Dokuduk isimli yetişkin tiyatrosu ise 27 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak. Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri 28 Ocak Pazar Bir Buğday Müzikali, 29 Ocak Pazartesi Sihirli Adres ve 31 Ocak Çarşamba Pamuk Dede Masalı isimli çocuk tiyatro oyunlarıyla sona erecek.