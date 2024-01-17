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Birleşik Emekliler Sendikası Örgütlendirme Sekreteri Taner Günerbüyük, emeklilere son olarak ek yüzde 5 zam yapılması ile ilgili yazılı bir açıklama yayınlayarak, yüzde 42.6 oranındaki zammın sarayın günlük giderlerine yapılan yüzde 85’lik zammın yarısı olduğunu vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Birleşik Emekliler Sendikası Örgütlenme Sekreteri Taner Günerbüyük, önceki gün yapılan kabine toplantısında; işçi ve bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zammın uygun görüldüğünü ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL yapıldığını anımsatarak, "Siyasi iktidara diyoruz ki, emekliye reva gördüğünüz % 42,6 zam, sarayınızın günlük giderlerine yaptığınız zammın (% 85) yarısı, diyorsunuz ki, biz sarayda ne yiyorsak sizde onun yarısını yiyeceksiniz" diye konuştu.

"Burada görev biz emeklilere düşüyor, sıra bizde artık" diyen Günerbüyük, "Bu zammı bize reva görenlere ders verme vakti geldi. Bu düşük zammı verme nedenlerinden biri, bizi kimse deviremez, emekliler bize oy vermeye devam eder ediyorlar,Yüzde 5 lik zammı verirken ayrım yaptılar mı, dediler mi bize oy verenlere daha yüksek, daha fazla zam verelim diye, demediler. Biz emeklileri yoksullukta, açlıkta eşitlediler, biz emekliler olarak diyoruz ki, % 5 lik zamda bizleri eşitleyenlere karşı bizde çeşitli partilere oy vermiş emekliler ( AKP, MHP, İYİ, CHP, SP, DEM) olarak, sıkıntımız, sorunumuz ortaksa, çözümde ortaktır diyoruz, diyoruz ki; sorun emeklilerinse, çözümde emeklilerle olacaktır" diye konuştu.

Örgütsüzlükten dolayı yoksullaştıklarını öne süren Günerbüyük, "Bunun yolu birbirimizi kırmak dökmek aşağılamak değil, örgütlenmek sendikalaşmaktır, emeklileri oyalamak değil, emekli örgütlenmesine ipotek koymak değil, Biŕleşik Emekliler Sendikas’nda mücadele etmektir, sendikamız bir mirasa konmamış, bir konfederasyonun, bir siyasi partinin arka bahçesi değildir. Sendikamızda örgütleneceğiz, temsilcilikler, şubeler kuracağız, üye katılımı sağlayacağız, tüm emeklilerin % 1'i üye yapıp, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile emeklilerin ekonomik - sosyal haklarını almak, sofrasındaki ekmeği büyütmek için, toplu sözleşme masasına oturacağız, bunuda sokak gücümüzle destekleyeceğiz" dedi.

Açıklamalarında siyasi iktidara da seslenen Taner Günerbüyük, "Kendinize kıyak maaşlar, yandaşa vergi afları, özel hastanelere hasta garantisi, hava alanlarına yolcu garantisi, köprülere araç garantisi veriyorsunuz, biz emeklilere de yaşam garantisi istiyoruz. Birlik değilsek hiç bir şeyiz, birlik isek her şeyiz, gücüz, güçlüyüz" diye konuştu.