İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun yürüttüğü Borusan grevindeki uzlaşma girişimleri sonuç verdi ve taraflar el sıkıştı.BURSA (İGFA) - 4 işçinin İş akitleri gerekçesiz sona erdirilmesi üzerine başlayan grevin, her iki taraf temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde dün gece sona erdirildiğini belirten Selçuk Türkoğlu, “Duyarlı davranan taraflara ve uzlaşı sürecine katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, dün geceki uzlaşma sonrasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Borusan’da, Liman İş Sendikası’na üye 4 işçinin iş akitlerinin, gerekçesiz sona erdirilmesiyle başlayan hak arama mücadelesinde, bizzat yaptığımız uzlaşma çağrısı ve taraflarla görüşmelerimiz karşılık buldu ve her iki tarafın el sıkışmasını sağladık.

Gerek Liman İş Sendikası Genel Başkanı ile gerekse Borusan Genel Müdürü ile yaptığımız görüşmelerde, işçi ve işveren temsilcisini ortak bir noktada buluşturduk ve nihayet Borusan’daki grev sancısını sona erdirdik.

Buna göre;

-İşine son verilen 4 işçi arkadaşımız görevlerinin başına dönecek.

-Bundan böyle sendika üyeliği veya herhangi bir haklı gerekçe olmadan işten çıkarılma olmayacak.

-Greve katılan işçilerle ilgili bir disiplin soruşturması yapılmayacak.

-İşçi haklarıyla birlikte işverenin de yasal hakları korunacak.

Milletvekilimiz Hasan Toktaş, Gemlik Belediye Başkan Adayımız Ertuğrul Yavuz ile birlikte başından sona dek destek verdiğimiz sürecin, dün gece sulh ile bitmesinde emekçilerin yanında olduk ve kendilerini haklı mücadelelerindeki kararlılıklarından ötürü kutladık.

Sürece katkı koyan, diğer parti temsilcileri de dahil olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz.

Hak verilmez alınır gerçeği bir kez daha tekerrür etti. Sendikayı da, İşvereni de sağduyulu yaklaşımları nedeniyle kutluyoruz.”