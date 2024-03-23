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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/2WpPgBKEpb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2024

8️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-15” operasyonlarında 2️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗

Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik ederek, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

İstanbul merkezli İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre operasyonlar sonucunda elde edilen detaylar şu şekilde:

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