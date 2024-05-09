İçişleri Bakanlığı, 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-36" operasyonlarında 72 şüpheliyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkari ve Şanlıurfa’da operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 72 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu belirtti.