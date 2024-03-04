Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye’den Litvanya’ya düzenlenen en büyük ticaret heyeti programına imza attı. Ticaret Bakanlığı destekleri ile makine ve otomotiv yan sanayi sektörlerine yönelik yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen yurt dışı pazarlama faaliyetinde Bursalı firmalar, Litvanya iş dünyası temsilcileriyle işbirliği masasında buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Baltık ülkeleri arasında en büyük ekonomiye sahip Litvanya’da geniş katılımlı bir B2B organizasyonuna imza attı. Makine ve otomotiv yan sanayi sektörü temsilcilerinin yer aldığı BTSO heyetine ilk gün Vilnius Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu, Litvanya pazarı ve sunduğu avantajlara ilişkin bilgi verdi. BTSO tarafından organize edilen ‘Türkiye-Litvanya İş Forumu’ ise Litvanya Parlamentosu Seimas’ta gerçekleştirildi. Litvanya parlamentosunda ilk kez Türk firmalarından oluşan bir delegasyon foruma imza attı. Bu programda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Litvanya parlamento üyeleri ile iş dünyasına Bursa ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

LİTVANYA’DA BURSA İLGİSİ Program kapsamında makine ve otomotiv sektörü temsilcileri, B2B organizasyonunda Litvanyalı sektör temsilcileriyle buluştu. Yoğun geçen görüşmelerde çok sayıda Litvanya iş dünyası temsilcisi Bursalı firmalarla işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Program kapsamında BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin de Bursalı firmalarla bir araya geldi. BTSO heyetinde ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu ile meclis ve komite üyelerinin yanı sıra Litvanya Bursa Fahri Konsolosu Berat Tunakan da yer aldı.

“İHRACATTA FİRMALARI GÜÇLÜ OLMASINI HEDEFLİYORUZ” BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik projelere devam ettiklerini söyledi. BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenen UR-GE projelerinin üye firmaların ihracatına güç kattığını kaydeden Başkan Burkay, Litvanya’daki programı başarılı bir şekilde tamamladıklarını dile getirdi. İlk defa Türkiye’den bir heyetin Litvanya parlamentosunda iş forumu düzenlediğini kaydeden Başkan Burkay, “Litvanya iş programı Bursalı firmalara yeni fırsatlar sunacaktır. BTSO olarak ihracat odaklı büyüme yolculuğunda firmalarımıza rehber olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

“LİTVANYA FIRSATLAR BARINDIRIYOR” BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Litvanya’nın Türkiye için gelişime açık bir pazar olduğunu belirterek, “Sektör paydaşlarımız da bunun farkında olarak Türkiye’nin en geniş katılımlı heyetini oluşturdu. BTSO liderliğinde önemli bir B2B organizasyonuna imza atıldı. Litvanyalı şirketler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Bu coğrafyada ciddi potansiyel var. Litvanya’nın AB pazarına giriş için bir kapı olarak görülmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz UR-GE ile üyelerimizin doğru pazarlarda ihracatçı kimliğini güçlendirmek” dedi.

“BURSALI FİRMALARI LİTVANYA’YA BEKLİYORUZ” Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu, Türkiye ve Litvanya arasındaki ticaret hacminin son dönemde daha da güçlendiğini söyledi. Bu pozitif gelişmenin devam etmesi açısından ticari iş gezilerinin önemli olduğuna dikkat çeken Ateşağaoğlu, “BTSO, UR-GE projesi ile yurt dışı iş programlarında ciddi bir tecrübeye sahip. Litvanya ile iş yapan firmalar aynı zamanda Baltık ve İskandinav pazarıyla iş yapma imkanına sahip olabiliyor. AB ile ticaret yapan firmalarımızı Litvanya’ya bekliyoruz. Organizasyonun başarılı olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“BTSO FARKINI ORTAYA KOYDU” BTSO Enerji Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Erol Dağlıoğlu, yoğun bir Litvanya programını geride bıraktıklarını belirterek, “Bursa iş dünyası olarak Litvanya’da çok güzel karşılandık. Odamıza ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. BTSO birçok konuda öncü olduğu gibi bu konuda da liderliğini gösterdi. Güçlü bir organizasyona imza atıldı. Bunu planlamak ayrı bir güç, gerçekleştirmek bambaşka bir güç. Birçok insan hayal ediyor, BTSO bu hayali gerçekleştiriyor. Başta BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay olmak üzere emeği geçenleri kutlarım.” dedi.

“LİTVANYA İŞ DÜNYASI BÜYÜK BİR İLGİ GÖSTERDİ” BTSO 23. Meslek Komitesi Başkanı ve UR-GE Üyesi Levent Bilek, 2 milyon 700 bin nüfusa sahip Litvanya’nın 45 milyar dolarlık ihracat potansiyeli olduğunu vurguladı. Litvanya’nın AB pazarı için fırsat kapısı olabileceğini kaydeden Bilek, “Litvanya stratejik bir bölge. Türk insanına ayrı bir ilgi var. İkili iş görüşmelerinde bunu gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

UR-GE İLE İŞBİRLİKLERİ GÜÇLENİYOR NOSAB Başkanı ve UR-GE Üyesi Erol Gülmez de Litvanya’da kalabalık ve işbirliği yapmak isteyen bir iş dünyası ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Gülmez, “B2B organizasyonunda çok fazla görüşme talebi vardı. Birçok firma yeni müşteriler kazanarak ayrılacaktır. Sektör açısından iyi bir iş gezisi oldu. BTSO’nun UR-GE projelerinin de katkısıyla ilişkiler gelişecektir” dedi. UR-GE Üyesi Engin Çetiner, Litvanya’da büyük bir iş potansiyeli ile karşılaştıklarını ifade ederek, önümüzdeki dönemde bunların meyvesini toplayacaklarını belirtti. UR-GE Üyesi Yasin Topak ise birçok firmayla verimli iş görüşmeleri yaptıklarını ve Litvanya pazarında ayrı bir çalışma yapacaklarını belirtti. UR-GE Üyesi Emre Bahtiyar ise Litvanya’ya ilk defa geldiğini ve Litvanyalı firmalardan bu denli bir ilgiyle karşılaşmayı beklemediklerini söyledi.

“BU İLGİ TİCARETE YANSIYACAKTIR” BTSO heyetine program boyunca ayrıca Türk Litvan Ticaret Odası Başkanı Sarp Demiray da eşlik etti. Odanın Litvanya ve Türkiye arasındaki ticaret köprülerinin kurulması amacıyla bu yıl başında kurulduğunu belirten Demiray, “Bursalı firmaların Litvanya’da var olmasını istiyoruz. Litvanya’daki en kalabalık Türk heyetini Bursa’dan ağırladık. Buradaki ticari atmosfer oldukça yüksekti. Bu ilginin yakın gelecekte ticarete dönüşeceğine inanıyorum.” dedi.

Öte yandan program kapsamında BTSO heyeti, Kaunas şehrinde Elinta Motors ve Elinta Robotics firmalarını ziyaret etti. Heyet ayrıca Kaunas Serbest Ekonomik Bölgesi Genel Direktörü Vytas Petruzis’ten serbest bölgede yatırım yapma koşulları ve sunulan imkanlar hakkında bilgi aldı.