Üniversiteye giriş sürecinin önemli bir adımı olan tercih dönemi, öğrenciler için heyecan verici ve bir o kadar da kararsızlık yaratan bir süreç olarak biliniyor.

Bu dönemde doğru yönlendirmeler ve uzman desteği, gençlerin geleceklerini şekillendirme konusunda önemli bir rol oynuyor. Efeler Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan EFESEM Akademi, gençlerin tercih sürecine ışık tutuyor. Üniversite hayali kuran gençler, 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihlerinde hafta içi her gün 09.00 - 16.00 saatleri arasında EFESEM’in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak Numara:3/4 adresindeki hizmet binasını ziyaret ederek hayallerine en doğru şekilde gerçeğe dönüştürebilecek.

EFESEM Akademi, bünyesinde görev alan deneyimli tercih danışmanları, öğrencilere bireysel olarak danışmanlık hizmeti sunuyor. Her öğrencinin eğitim ve kariyer hedeflerine uygun olarak kişiselleştirilmiş tercih listeleri oluşturulması için çalışmalar yürütülüyor. Danışmanlar, öğrenciler ve aileleri ile birebir görüşmeler yaparak onların ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hedeflerini değerlendiriyor ve bu doğrultuda tercih önerileri sunuyorlar.