2023-2024 tiyatro sezonunda AVP Sahnesinde bir ilk yaşanacak. “Küçük Korku Dükkanı” müzikali seyirci ile buluşmak için gün sayıyor.

BURSA (İGFA) - Howard Ashman’nın yazdığı, müziklerini Alan Menken’nin bestelediği “Küçük Korku Dükkanı” adlı müzikali Boğaçhan Sözmen yönetti.

Oyunda; Emine Irmak Bavkır, Ayşe Dinç, Ceren Kayış, Cenk Turan, Fatif Kasap, Öykü Esendemir Örük, Emre Yaşa, Serkan Çetinkaya, Muharrem Dalfidan, Salih Cem Şener, Cengiz Bodur, İpek Abama, Mert Çifçi, Nilay Çalamak ve Başak Cemre Gürbüz rol alıyorlar.

Müzik direktörlüğünü ve orkestra şefliğini Dağhan Doğu’nun yaptığı oyunun, dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Ceren Karahan, ışık tasarımı İzzettin Biçer, kukla tasarımı Hakan Dündar, koreografisi Özgür Adam İnanç imzası taşıyor.

“Küçük Korku Dükkanı” müzikali 16 Nisan Salı günü saat 20.00’de AVP Sahnesinde prömiyer yapacak ve sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.