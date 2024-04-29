İzmit Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri Öykü Elvin Tuna ve Ceylin Seden Keser Angel Voice Festival bünyesinde gerçekleştirilen klasik müzik yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek kendi dallarında birinci oldular KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencileri Öykü Elvin Tuna ve Ceylin Seden Keser, kültür sanat derneği ’Thalia Art Development Fulcrum’ tarafından 26-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Belgrad, Sırbistan’da düzenlenen klasik müzik yarışması ’Angel Voice Classic’ de finalist olarak ülkelerini temsil ettiler.

PRESTİJLİ MÜZİK FESTİVALİNİN BİR PARÇASI

Prestijli uluslararası müzik festivali Angel Voice Festival’in bir parçası olan yarışma, rekabet, sahne gösterisi ve eğitim bölümü gibi 3 ana bileşeni kapsıyor. Müzikal yeteneklerin ve kültürel çeşitliliğin kutlanmasıyla ünlü olan Angel Voice Festival, kültürel alışverişi ve sanatsal ifadeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİLER

Jüri üyeleri, tanınmış ve saygın ses öğretmenleri, profesörler, besteciler, profesyonel müzisyenler ve yapımcılardan oluşuyor. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri Öykü Elvin Tuna ve Ceylin Seden Keser, bu önemli yarışmada İzmit Belediyesi Sanat Akademisini ve ülkemizi kendi dallarında en iyi şekilde temsil ederek birinci olma başarısını gösterdi.