Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi öncülüğünde 17 ilçeden gelen çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ve meclis üyelerinin koltuklarına oturarak Bursa’nın geleceğine ilişkin kararlar aldı. Çocuklar, yeşil, huzurlu, kavgasız, eğlenceli ve kargaşadan uzak, güvenli bir Bursa isterken, arabaların ve gürültünün az olduğu, çöp atılmayan, sistemli ve düzenli bir Bursa hayalini paylaştı.BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının yıl dönümü kutlamaları kapsamında ‘Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Çocuk Oturumu’ Başkan Bozbey’in katılımıyla gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in koltuğuna oturan Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yağız Vatansever ve Çocuk Meclisi yürütme kurulu üyesi İnci Bade Yiğit, çocuklar adına oturum başlangıç konuşmasını gerçekleştirdi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 10 okuldan 64 öğrencinin katılımıyla 'Umutlu Yarınlar Çalıştayı' düzenlediğini hatırlatan Çocuk Meclisi Başkanı Yağız Vatansever, gün boyunca yapılan etkinlikte geleceğin Bursa'sını konuştuklarını söyledi.

Hayal ettikleri ve olmasını istedikleri kente dair görüş ve düşüncelerini dile getiren çocukların çalıştay sonucunda ortaya çıkan öneri ve taleplerini Başkan Mustafa Bozbey ile paylaşan Yağız Vatansever, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, geleceğe dair umutlarımızı ve hayallerimizi paylaşmak için bir aradayız. Yarının güçlü, adil ve mutlu şehirleri; bugünün düşünen, konuşan ve dinlenen çocuklarıyla kurulacak. Bursa'nın çocukları olarak, kentimizin geleceğine dair fikirlerimizi paylaşmak, bizlere verilen bu kıymetli söz hakkını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bu anlamlı günde bizleri dinlediğiniz ve sesimize değer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Yaşasın 23 Nisan. Yaşasın Ulusal Egemenlik” dedi.

Çalıştayda, ‘Hayalimizdeki Bursa nasıl bir yer? Orada neler var, neler yok?’ sorusuna cevap arayan çocuklar, “Yeşil, huzurlu, kavgasız, eğlenceli ve kargaşadan uzak, güvenli bir Bursa istiyoruz. Arabaların ve gürültünün az olduğu, çöp atılmayan, sistemli ve düzenli bir Bursa istiyoruz. Parklarda kitap okuma köşeleri, kaykay ve paten alanları ve bisiklet yolları ile oyun alanlarının daha fazla yer aldığı bir Bursa istiyoruz. Okullarda daha fazla geri dönüşüm kutularının yer aldığı bir Bursa istiyoruz. Bursaspor'un Süper Lig'e ışınlanarak şampiyon olduğu bir Bursa istiyoruz. Her mahallede çocukların özgürce oynayabileceği spor sahalarının yer aldığı bir Bursa istiyoruz. Caddelerde ve sokaklarda bisiklet yollarının bulunduğu bir Bursa istiyoruz. Denizi masmavi ve turkuaz renklerde bir Bursa istiyoruz. Her hafta sonu parklarda dev ekranlarda çizgi film izlenilen bir Bursa istiyoruz. Bozulan oyuncakların onarılabildiği atölyelerin kurulduğu bir Bursa istiyoruz. Ağaçların kesilmediği, eğitimli hayvanların olduğu bir Bursa istiyoruz” yanıtlarını verdi.

Bursa’nın 2050 yılında nasıl alanlara sahip olması gerektiği sorusuna da çalıştayda cevap arayan çocukların geleceğe dair düşünceleri de tek tek dile getirildi.

Çocukların hayal ettikleri ve yarının Bursa’sının nasıl olması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, her bir maddenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Onların söylemleri, onların talepleri çok önemli. Kent yöneticileri olarak çocuklarımıza kulak vermeliyiz. Onların önerilerini dinlemeliyiz. Onların söylediklerine dikkat etmeliyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği çocukları ve gençleri, geleceğimiz olarak görüyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada tek olan ve çocuklara armağan ettiği bayramı kutluyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu öğrencileri tarafından ‘Sen ol çocuğum’ ve ‘Bugün 23 nisan’ isimli şiirler ile ‘Ay yıldızlı al bayrağım’ ve ‘Atatürk çocukları’ isimli şarkılar seslendirildi.