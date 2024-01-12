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Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri gelir ile aldıkları tespit edilen; 6 araç, 1 motosiklet ve 1 konuta el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Bursa il merkezinde 7, Van ilinde 1 adres olmak üzere toplamda 8 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipler, 1'i Van'da olmak üzere toplamda 8 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli şahsı yakaladı. BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü zehir tacirlerine geçit vermiyor.

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