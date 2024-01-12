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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipler, 1'i Van'da olmak üzere toplamda 8 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli şahsı yakaladı.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü zehir tacirlerine geçit vermiyor.

Alınan bilgiye göre, Bursa il merkezinde 7, Van ilinde 1 adres olmak üzere toplamda 8 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri gelir ile aldıkları tespit edilen;  6 araç,  1 motosiklet ve 1 konuta el konuldu.

Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat sürüyor.

https://twitter.com/EmniyetBursa/status/1745816123818295758