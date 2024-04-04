Bursa Gemlik'te Mahalli idareler seçiminde aldığı rekor oyla Gemlik Belediye Başkanı seçilen Şükrü Deviren, sözlerini teker teker gerçekleştiriyor. Deviren, “Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip; içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerel seçimlerde rekor oyla iş başına gelen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediyenin makam kapısını kendi elleriyle söktü.

“Herkesin Gemlik Belediye Başkanlığı dediği ama bizim Gemlik Hizmetkarlığı dediğimiz bu yolculuğa başlarken şunu söyledik" diyen Deviren, "Biz şeffaf, halkçı, hesap verebilir ve ilkeli bir belediyecilik anlayışıyla göreve başlayacağız demiştik. İlk sözümüzü tuttuk Milli Eğitime müdürlüğümüze uğradık. Yine çiçek istemedik, bu kutsal ayın ruhuna uygun olarak vatandaşlarımıza erzak verilmesi konusunda çünkü halk markette rafların boşaldığını gördük. Bu anlamda çok kıymetli ve önemliydi. Bugün üçüncü sözümüzü tutuyoruz. Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip; içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak. Buradaki arkadaşlarımızdan izin alıp içeriye girebilecek ve sözümüzü tutmaya geldik” diye konuştu.

Başkan Deviren, konuşması ardından iş güvenliğinin önemine de vurgu yaparak makam kapısını kendi elleriyle söktü.