Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şeffaf yönetim anlayışıyla görevine devam ediyor. Yaptığı halk toplantılarıyla ve Gemlik için yoğun mesai temposuyla görevine devam eden Başkan Deviren, içerisinde çok sayıda kalemin bulunduğu mal beyanını açıklayarak belediyenin panosuna astı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde Belediye Başkanı Şükrü Deviren, mal varlığını açıkladı.

Gayrimenkul, otomobil, hisse senedi ve mevduat hesabı gibi çeşitli taşınmazların bulunduğu mal beyanı; edinim yılları ve o yılki edinim değerleri de içerisinde barındırırken, Başkan Deviren tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde imza altına alındı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, her hafta gerçekleştirdikleri halk günüyle vatandaşlarımızla buluşmaya devam ettiklerini, hem sokakta, hem de yaptığımız etkinliklerle her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam ettiklerini belirtirken, belediye panosuna mal beyanımızı asarak vatandaşlara ilan etti.