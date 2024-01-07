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CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Gemlik’te sosyal demokrat belediyeciliğin güçlenerek devam edeceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’a ziyareti için teşekkür eden CHP Gemlik İlçe başkanı Servet Pehlivan, Gemlik’te CHP’ye olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Son yıllarda gerçekleşen tüm seçimlerde CHP ve içinde bulunduğu toplumsal ittifakın ilçede lider olduğunu belirten Pehlivan, “hemşehrilerimiz önceki yerel seçimlerde başkan adayımızı farkla seçerek göreve getirdi. Geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçimini de ilçemizde birinci tamamladık. Gemlik’te seçmen yüzünü çağdaş, sosyal demokrat siyasete dönüyor. Biz de halkımızın taleplerini dinleyecek ve önümüzdeki yerel seçimlerden güçlenerek çıkacağız” dedi.

Pehlivan ve yönetimini kutlayan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise, Bursa’daki CHP’li belediyeler arasında Gemlik’in farklı bir yeri olduğunu belirterek “belediyemiz gerek sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaran çalışmaları gerekse sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ilçemizi örnek bir kent haline getirdi. Ben de Gemlik’te seçimlerde başarılı olacağımıza, sosyal demokrat belediyeciliği Gemlik’te sürdüreceğimize, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde kazanacağımız zafer ile burada çok daha büyük hizmetleri halkımıza sunacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.