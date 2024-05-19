İdeolojinin, tarihin her döneminde sanat üzerindeki etkilerine değinilen söyleşiye, Kuşadası Altın Güvercin Kültür ve Sanat Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Günel, söyleşinin moderatörü İbrahim Karaoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Söyleşinin açılışında konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü dünyaca ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy’u Ada Modern Sanat Galerisi’nde ağırlamaktan onur duyduklarını ve önümüzdeki dönemlerde de sanat adına önemli işlerde beraber çalışmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

“İdeolojiler, hukuk gibi sanat gibi üst yapı kurumlarıdır”

Söyleşiye geçmiş dönemlerde hayata geçirdiği heykel çalışmalarının arşivinden seçmiş olduğu görseller ile bir sunum yaparak başlayan heykeltıraş Mehmet Aksoy, “Sanatı yaşam biçimimiz olarak görüyorsak hayatımızı buna göre şekillendirmeliyiz. Sanat, dünyaya bakış açımızı değiştirir, geliştirir ve yönlendirir. İdeoloji dediğimiz kavram da tarihler boyunca sanatı etkilemiştir. İdeolojiler, hukuk gibi sanat gibi üst yapı kurumlarıdır. Bu kuruma sahip olanlar hükmederler. Bunun birçok örneğini hem günümüzde hem de geçmişte gördük ve deneyimledik” dedi.



Söyleşi sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Günel, Heykeltıraş Mehmet Aksoy’a, Poseidon isimli eseri hediye etti.