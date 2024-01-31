Bursa'nın Mudanya ilçesinde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, marketlerde fiyat ve son kullanma tarihlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Mudanya'da vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için marketlerde periyodik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, son kontrollerde de kasa-reyon fiyat farklarını ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri mercek altına aldı.

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İlçe genelindeki marketlerde yapılan denetimlerde Mudanya Belediyesi bünyesindeki Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, satıştaki ürünlerin son kullanma tarihi ile kasa-reyon fiyat farkı konularında denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.