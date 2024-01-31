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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, marketlerde fiyat ve son kullanma tarihlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Mudanya'da vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için marketlerde periyodik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, son kontrollerde de kasa-reyon fiyat farklarını ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri mercek altına aldı.

İlçe genelindeki marketlerde yapılan denetimlerde Mudanya Belediyesi bünyesindeki Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, satıştaki ürünlerin son kullanma tarihi ile kasa-reyon fiyat farkı konularında denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.