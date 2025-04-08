Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Türkiye - Almanya Gençlik Değişimi Programı”na katılan gençleri Nilüfer “Barış Meclisi”nde ağırladı. Bu tür programların etkileşim ve anlayışı güçlendirdiğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, gençlerin birbirlerini tanımasının ve yakınlaşmasının önemini vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, Almanya’nın Hanau Belediyesi ve Hanau Nilüfer Dostluk Derneği iş birliğinde Avrupa Birliği (AB) destekli “Türkiye - Almanya Gençlik Değişimi Programı” başladı. İki etaplı programın ilk kısmı 2-8 Nisan arasında Nilüfer’de gerçekleştiriliyor. Nilüfer’in kardeş kenti Hanau’dan ve Nilüfer’den 10’ar gencin katıldığı programda kültürler arası dayanışma, çoğulculuk, ırkçılık ve aşırıcılıkla mücadelede gibi daha birçok başlıkta çalışmalar yapılıyor.

Bu programa katılan gençler, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i de ziyaret etti. Nilüfer “Barış Meclisi”ndeki ziyarete, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun ve Emre Karagöz de eşlik etti.

Almanya’da çok sayıda Türk vatandaşın yaşadığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, iki ülke arasındaki güçlü bağlar bulunduğunu kaydetti. Düzenlenen bu programın gençler arasındaki iletişimi güçlendirmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, gençlerin bakış açısına değer verdiklerini ifade etti. Başkan Şadi Özdemir, “Hanau Belediyesi'ne ve bu köprüyü güçlendiren AB'ye teşekkür ediyoruz. Gençler artık bizim fahri elçilerimiz oldular. Bu ilişkileri büyüterek, sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Buradan tüm katılımcı genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hanau Nilüfer Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Kuşçu ise iki kent arasında önemli bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalışmalar neticesinde mutlu insanlar gördüklerini anlatan Kuşçu, “Türkiye ve Almanya arasında herhangi bir önyargı kalmaması için çalışacağız” diye konuştu.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky'nin dostluk mesajlarını içeren mektubunun okunmasıyla ziyaret sona erdi. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefleyen programın ikinci etabı ise 28 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında Hanau’da gerçekleştirilecek.