Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yeni hat çalışmalarının yanı sıra içme suyu hattı yenileme çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.MERSİN (İGFA) - MESKİ, Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor. Çalışma kapsamında; 4 bin 780 metre uzunluğunda 110 milimetrelik HDPE içme suyu isale hattı döşeniyor. İçme suyu hatları yenilenen Kelceköy sakinleri, bu sayede kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

Yıldız: “Bu proje geleceğimizin altyapısı”

Kelceköy Mahalle Muhtarı Hasan Yıldız, içme suyu isale hattı değişim çalışmalarının başladığını belirterek, “Bu proje bugünümüz ve geleceğimizin altyapısıdır. Buradan Vahap Seçer Başkanım’a çok teşekkür etmek istiyorum. Ramazan ayında vermiş olduğu iftarda kendisiyle görüşme sağladık. Konuyu kendisine izah ettik. Sağ olsun ekipleri, daire başkanları yardımcı oldular. Şu an isale hattımız değişiyor. İnşallah, tamamlanınca bu sıkıntılar giderilecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer’e, MESKİ Genel Müdürümüz İrfan Korkmaz’a, daire başkanlarımıza, müdürlere ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.