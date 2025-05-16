Bursaspor’un Süper Lig şampiyonluğunun 15’inci yılında Osmangazi Belediyesi ve Bursaspor Kulübü, “Bursaspor’a Vefa Yolu’na Davet” etkinliği düzenledi. Başkan Erkan Aydın, çocukları maçlara götürme projesini sürdüreceklerini ve yeni doğanlara Bursaspor forması hediye edeceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursaspor’un 2010’daki Süper Lig şampiyonluğunun 15’inci yıl dönümü, Osmangazi Belediyesi ve Bursaspor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “Bursaspor’a Vefa Yolu’na Davet” etkinliğiyle kutlandı.

Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde gerçekleşen etkinlikte, şampiyonluk pastası kesildi ve “Küllerinden Doğan Zümrüt-ü Anka Bursaspor Zafere Giden Yol” söyleşisi düzenlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, TSYD Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’nin moderatörlüğündeki söyleşinin ardından “Sosyal Medyada Timsah Yürüyüşü” kampanyası başlatıldı.

TÜRKİYE’NİN İLK İNSANSI ROBOTU TOMYRİS’TEN ÇAĞRI

Etkinlikte Türkiye’nin ilk insansı robotu Tomyris, sosyal medya kampanyasına destek için sahneye çıkarak, “www.vefayolu.com’dan kartınızı indirip #timsahyürüyüşü etiketiyle paylaşalım. Haydi Bursa, sesimizi Türkiye duysun!” çağrısı yaptı. Şampiyonluğun 16 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile milli mücadeleyi başlattığı güne denk gelmesi, etkinliğin anlamını güçlendirdi.

Başkan Erkan Aydın, “Bu yıl her maçta Osmangazi’nin mahallelerinden 2 otobüs çocuğu stadyuma götürdük. Çoğu ilk kez maç izledi, bu anılar ömür boyu unutulmaz. Önümüzdeki sezon da devam edeceğiz. Yeni doğanlara Bursaspor forması hediye ediyoruz, aldığımız bayrakları Bursastore’dan alıyoruz. Enes Başkan ve ekibi, 2 yılda Bursaspor’u Süper Lig’e çıkaracak. Biz her zaman kulübün yanındayız” dedi.

“BURSASPOR’U HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ”

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, “Bursa’ya Avrupa’da başarı yakışır, bunu hayal olarak görmüyoruz. Birçok oyuncu Bursaspor’a gelmek istiyor, ama kulübün ağırlığını idrak edenleri tercih ediyoruz. İcraları büyük oranda temizledik, müzeyi yapmayı planlıyoruz. Kombine satışlarında 27 bini geçtik, taraftarımız rekor kıracak” diye konuştu. Çelik, destek verenlere teşekkür yemeği düzenleyeceklerini belirtti.

Etkinlik sonunda Başkan Aydın, Çelik’e şampiyonluk gözyaşlarını temsil eden damla şeklinde bir vazo hediye etti.