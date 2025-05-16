İzmir Narlıdere Belediyesi, 19 Mayıs’ın 106’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçe esnafına Atatürk baskılı Türk Bayrağı dağıttı.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde ilçe genelindeki esnafa Atatürk baskılı Türk bayrağı dağıttı. Zabıta ekiplerinin dükkan dükkan gezerek gerçekleştirdiği dağıtımla, Narlıdere sokakları şimdiden kırmızı beyaz renklere büründü. İlçe esnafı, bayrak dağıtımı nedeniyle Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’a teşekkürlerini iletti.

COŞKU VE GURURLA KUTLAYACAĞIZ

Başkan Erman Uzun, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin tarihinde büyük bir geleceğin ilk adımı olduğunu ifade ederek, “Bağımsızlık ve kurtuluş mücadelemizin simgesi olan 19 Mayıs’ta esnafımız ve tüm komşularımızla birlikte Narlıdere’mizi en büyük değerimiz olan bayrağımızla donattık.

19 Mayıs’ı, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Narlıdere’mizde de coşkuyla ve büyük bir gururla kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri Cumhuriyetimiz, gençliğin omuzlarında yükselmeye edecek. Bu vesileyle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.