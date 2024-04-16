Antalya’da bir kişinin ölümüne, yedi kişinin de yaralanmasına neden olan teleferik kazasının ardından gözler ülkedeki diğer teleferiklere çevrildi. Teleferiklerde periyodik kontroller yapılıyor mu?ESMANUR GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde, 2017 yılında hizmete giren Sarısu Teleferik Hattı’nı tutan demir direklerden biri kırılarak kabinlerden birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kabinin tabanı koptu ve içerisinde bulunan 8 kişi metrelerce yüksekten aşağı düştü. Kaza sonrası olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 23 saat süren kurtarma operasyonunun ardından havada mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

DİREK NEDEN DEVRİLDİ?

Antalya’da yaşanan teleferik kazasının ardından teleferiğe binme hususunda vatandaşlar arasında endişe hakim olmaya başladı. Gündemi takip eden milyonlarca kişi teleferiğin neden düştüğünü ve söz konusu direğin nasıl devrildiğini araştırmaya başladı.

İş güvenliği uzmanları, elektrik ve makine mühendisleri tarafından kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda, denetim ve bakım-onarımda kusurların bulunduğu vurgulandı. Kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı bilgisinin yer aldığı raporda, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığına dikkat çekildi.

ÖZTEN: ANTALYA’DA PERİYODİK KONTROLLERİN YAPILDIĞINA DAİR BİR BELGE YOK

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şube Müdürü Kaan Özten, Antalya’da yaşanan kaza ile ilgili Herkes Duysun Muhabiri Esmanur Gülbahar’a açıklamalarda bulundu. Antalya’da yaşanan kazada kabin ile ilgili bir sorun olmadığını belirten Özten, direkteki cıvata bağlantısında yaşanan sorunun ardından direğin koptuğunu söyledi.

“BURSA TELEFERİKTE BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ”

Bursa Teleferik’in bakımları ve ruhsatlandırma süreci ile ilgili de açıklamalarda bulunan Makine Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şube Müdürü Kaan Özten, “Kontrollerimiz yıllık olarak yapılıyor. Makine Mühendisleri Odası tarafından ruhsatlandırma sürüyor. Antalya’da periyodik kontrollerin yapıldığına dair bir belge görünürde yok. Bursa Teleferik’te böyle bir durum söz konusu bile olamaz.” şeklinde konuştu.