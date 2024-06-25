Yenişehir Belediyespor Kulübü, tecrübeli teknik adam Erdal Alemdar’la sözleşme imzaladı.BURSA (İGFA) - Süper Amatör Lig’de mücadele eden Yenişehir Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen ay oy birliği ilen Yenişehir Belediyespor Kulübü’nün Başkanı seçilen Koray Aydın, tecrübeli teknik adam Erdem Alemdar’la anlaşma sağladı. Erdem Alemdar, düzenlenen törenle Yenişehir Belediyespor Kulübüne imzayı attı.

İLÇEMİZİ GURURLANDIRACAĞIZ

İmza töreninde konuşan Başkan Koray Aydın, hedeflerinin BAL ligi olduğunu tekrarladı. İyi bir takım olmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Koray Aydın, “Yenişehir Belediyespor Kulübü’nde yeni bir dönem başladı. Bundan sonra her şey bambaşka olacak. Hedefimiz tabi ki, BAL ligi. Ancak aynı zamanda da Yenişehirlilere güzel bir futbol oyunu izletmek, hemşehrilerimizi kazandığımız maçlar ve başarılarımızla gururlandırmak istiyoruz. Tecrübeli hocamız Erdem Alemdar ile her konuda anlaşma sağladık, imzalarımızı attık. Hocamız şehrimize yabancı değil. Daha önce de takımımızı çalıştırdı. Buradaki atmosferi çok iyi biliyor. Kısa sürede başarıyı yakalayacağımızdan eminim” dedi.

Teknik direktör Erdem Alemdar ise, Yenişehir’i iyi bildiğini belirterek, “Taraftarın özlemini biliyorum. Bu nedenle teklifi kabul ettim. Hedefimiz öncelikle Play-Off, ardından BAL ligi. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.