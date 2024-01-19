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Bursa’da 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı. İl genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 795 bin öğrenci karnelerine kavuştu.

BURSA (İGFA) - Bursa’da yaklaşık 795 bin öğrenci ve 43 bin öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla 15 günlük tatile çıkmış oldu. İlk dönemin son gününde Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da ortak oldu. Sohbet ettiği öğrencilere daha sonra karnelerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, velilere karnedeki notlar ne olursa olsun çocuklarının yanlarında olmaları tavsiyesinde bulundu.

Tüm çocuklardan tatili çok iyi değerlendirmelerini isteyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnşallah dinlendikleri, ikinci yarıya çok daha hazırlıklı halde geldikleri bir süreç olur. Bu süre zarfında yavrularımıza emek veren, katkı veren, anne ve babalarımız başta olmak üzere çok değerli öğretmenlerimize, eğitim camiasına yürekten teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte farklı faaliyet ve etkinliklerimiz var. Tiyatral faaliyetler, çocuk sinemaları, çocuklarla alakalı farklı eğlence ve aktiviteleri özellikle internet ve sosyal medya aracılığıyla çocuklarımız takip edip, tatili verimli geçirebilirler” dedi.

Daha sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Demirtaş, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, çocuklara karnelerini dağıttı.