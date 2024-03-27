Aile Hekimliği çalışanları 'Vergide Adalet' isterken Bursa Tabip Odası da, eylemlerine 6'ncı haftada da devam etti.BURSA (İGFA) - Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak Çarşamba günleri gerçekleştirdikleri eylemlerine seyirci kalanlardan 31 Mart seçimlerinde kurulacak sandıklarda hesap soracaklarını kaydetti.

"Şimdilik Aile Sağlığı Merkezlerinde sürdürdüğümüz esas olarak tüm çalışanların ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı ortak mücadele olanaklarını yaratacağız" diyen sağlık çalışanları, "Talebimiz karşılanana dek tüm ASM de her Çarşamba eylem yapmaya haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi için, verginin adaletli alınması için yürüttüğümüz mücadelede halkımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Sağlık çalışanları açıklamalarında ceplerine daha girmeden eriyen ücretlerden yüksek vergi kesintisine karşı eylemlerin devam edeceğini belirterek, "Maalesef taleplerimize kayıtsız kalan hükümet, enflasyon karşısında daha cebimize girmeden eriyen ücretlerimizden haksızca yüksek vergi kesintisi yapmaktan kaçınmıyor. Çarşamba günleri yaptığımız ‘Vergide adalet istiyoruz!’ eylemlerin altıncısını bu gün gerçekleştiriyoruz.Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda yüzde 35 e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Deprem bölgesinde hizmet veren Aile Hekimliği Çalışanlarından vergi kesintileri dışında yüksek oranda yapılan performans kesintileri için hükümet sessiz kalmakta, deprem bölgesinde zor koşullarda çalışan sağlık emekçilerinin talebine kayıtsız kalmaktadır. Yapılan kesintilerin geri ödenmesi, performansa bağlı kesintilerin ve yüksek vergi kesintilerinin son bulması için deprem bölgesinde hizmet veren sağlık çalışanlarının haklı mücadelesinin yanındayız" diyerek sıkıntılarını dile getirdiler.