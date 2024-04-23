Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği’nde çocuklar, birbirinden renkli etkinliklerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tadını çıkarttı.BURSA (İGFA) - Ay Yıldızlı bayrağımız sonsuza dek dalgalansın diye ulusal egemenliğimizin perçinlendiği 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tüm çocuklar aynı dilde gülümser’ teması ile hazırlanan ‘23 Nisan Çocuk Şenliği’nde çocuklar, dolu dolu program içeriğiyle unutulmaz bir gün geçirdi.

23 Nisan coşkusu, yüzlerce çocuk ve ailelerinin katılımıyla Altıparmak Caddesi’nden Merinos Parkı’na doğru yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek ve şiirler okuyarak yürüyen çocuklara, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da eşlik etti.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnet borçlu olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara adanmış tek bayramdır. Bunu da çocuklara adayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun değerinin bilincindeyiz ve onun izindeyiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 23 Nisan, yaşasın çocuklarımız” dedi.

MERİNOS PARKI’NDA DOYASIYA EĞLENCE

Merinos Parkı içerisinde hazırlanan alanda devam eden şenlikler kapsamında birbirinden renkli programlar düzenlendi. Başkan Bozbey’in startını verdiği Minik Adımlar Koşusu’na katılan çocuklar, kıyasıya mücadele ederek eğlenceli vakit geçirdi. Çocuk halk dansları gösterisi, öğrenci şarkı performansı, cimnastik gösterisi, BTM bilim ve bubble Show, çocuk halk dansları, kick-boks, çocuk zumba, sihirbaz gösterileri gibi birbirinden farklı organizasyonlarla keyifli vakit geçiren çocuklar, kendileri için hazırlanan atölye çalışmalarına da katılarak unutulmaz bir gün geçirdi. Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, alanı gezerek eğlencenin tadını çıkaran çocuklarla sohbet etti.

DÜNYAYA ÖRNEK BİR BAYRAM

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu söyledi. Çocuklara sahip çıkmanın ve onların geleceğine katkı koymanın herkesin görevi ve sorumluluğu olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Bugün çocukların bayramı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. Atamız, 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek ne kadar değerli olduğunuzu göstermiştir. Bu bayram çocuklara yönelik ilk ve tek bayram olması bakımından dünyaya örnek olma özelliğine de sahiptir. Yarınlara güçlü, yaşanabilir ve örnek bir Bursa ve Türkiye bırakmak için sizlerin enerjisinden ilham alıyoruz. Aranızdan Sabiha Gökçen, Muazzez İlmiye Çığ, Aziz Sancar, Uğur Mumcu, Türkan Saylan gibi nice değerli ismin yetişeceğine eminim ve inanıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin ihtiyaçlarını karşılamaya, yeteneklerinizi ortaya çıkartmaya, eğitim hayatınıza katkı sağlamaya ve sizleri geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.