Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gündemdeki konuları değerlendirdiği basın toplantısı düzenledi.Esmanur GÜLBAHAR- Sergen DURAK / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Toplantı, Osmangazi Meydanı’nda bulunan halk lokantasında gerçekleşti.

Toplantıya; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra Bursa CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve basın mensupları katılım sağladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın konuşmasına, düzenlediği ilk basın toplantısına katılım sağlayanlara teşekkür ederek başladı.

HALK LOKANTASI HİZMETE BAŞLIYOR

Başkan Aydın, “Halk lokantası olarak hizmet vereceğimiz lokantamızdayız. Haziran başı gibi açmayı planlıyoruz. Ucuz yemeğe ulaşamayan vatandaşlarımıza hizmet edecek olan yerdeyiz. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sabah 11.00, öğlen 15.00 şeklinde hizmet vereceğiz. Ortalama günlük bin civarı yurttaşa self servis şeklinde ucuz yemek sunacağız. Esnafla rekabet etmek istemiyoruz fakat en uygun et yemeğinin 200 lira olduğunu düşünürsek yemeğe ulaşamayan vatandaşlara hizmet vermek istiyoruz. 'İstanbul’da 40 lira sizde neden 80 lira?' diye soru geliyor. İstanbul’un bütçesi ve nüfusu çok fazla, biz zarar etmemek için 3 çeşit yemeği 80 liradan sunacağız.” dedi.

BAŞKAN AYDIN GÖREVE GELDİĞİNDEN İTİBAREN YAPTIKLARINI ANLATTI

Göreve geldikleri ilk 50 günden itibaren neler yaptıklarını basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Aydın, “Fetih Şenlikleri ile göreve başladık. 23 Nisan şenlikleri ile devam ettik. Demirtaş’ta etkinlikler düzenledik. İnsanlar, özledikleri milli bayramları coşkuyla kutladı. 19 Mayıs kutlamalarını 3 gün yaptık. Basketbol, pinpon maçı ve konserler yaptık. Halkımızla bütünleşerek kutladık. Filistin’de katledilen insanlara da bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk ve Haluk Levent’le beraber bir anma yaptık.” dedi.

OSMANGAZİ’DEN HALKA GENÇ KAFE, JİMNASTİK MERKEZİ VE KIZ YURDU…

Birçok etkinlik düzenlerken aynı zamanda çalışmalarınada devam ettiğini belirten Başkan Aydın, “Çirişhane Spor Kulübü Lokalinin temelini attık. pazartesi günü, Hamitler’de 80 kişilik bir kreşin temelini atacağız. 0-36 aylık bakım merkezlerine kreş diyoruz. 7-8 tane daha kreş yerlerinin tespitini yaptık ve hayırseverleri bulduk. Belediye kasasından bir kuruş çıkmadan hayata geçecek. 20 liraya kahve ve çay hizmeti verilecek. Altında da kütüphane olacak, ücretsiz çorba ve Wi-Fi hizmeti de olacak. Daha sonra 300 metrekare alana kadınlara bir jimnastik merkezi açacağız. Kız yurdu ile ilgili de Bağlarbaşı'nda 144 kişilik bir kız yurdu için hayırseverle anlaşmak üzereyiz. Orada temeli atıp kısa sürede bir kız yurdunu da şehrimize kazandıracağız.” şeklinde konuştu.

OSMANGAZİ’DE DEPREME YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Vatandaşların istekleri ve şikayetleri doğrultusunda titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aydın, “Yaz aylarında özellikle çocuklar için planladığımız etkinlikler var. Osmangazi Belediyespor kapsamında hentbola, ‘Bursa Düşün’ dergisini hayata geçireceğiz. Deprem gerçeğini de unutmuyoruz. AFAD ile bir araya geldik. İki dağın arasında kalan ovada bir basen etkisi var. Bursa, deprem kuşağında. Ovaya doğru kaçak yapılaşmayı engellememiz gerekiyor. 50-60 yıllık hızlı sanayileşme ve bunun getirdiği göç, kaçak yapılaşmayı beraberinde getiriyor.” dedi.

"SOKAK HAYVANLARI UYUTULMASIN KISIRLAŞTIRILSIN"

Son olarak Türkiye’nin gündeminde olan Sokak hayvanlarının uyutulması konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Erkan Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Bir yada kamuoyuna tartışmaya açıldı. Hiç bir canımızın hayatını kaybetmesin istemeyiz. Biz unutulmasını doğru bulmuyoruz. Kısırlaştırılmasını ve sahiplendirilmesi doğru buluyoruz. Zaten kısırlaştırma yapılırsa popülasyon azalacaktır. Bu konuyla ilgili bir fon kurulsun. Bu konuyla alakalı bizde ilk meclisimizde konuştuk.”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hizmet odaklı çalışan, sorunları tespit edip, çözümleri ele alan bir politika izlediklerini söyleyerek, “Bu 50 günü böyle geçirdik ve kalan 5 yılıda böyle geçireceğiz.” dedi.

"DESTEĞİMİZ SONSUZ"

Bir basın mensubunun ‘Bursaspor’a desteğiniz olacak mı?’ sorusunu, Başkan Aydın “Maalesef Bursaspor 3.lig’e düştü. Bursaspor için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirttik. Maddi anlamda bir şey yapamayız ama tesislere bakım ve onarım konusunda elimizden gelen desteği veririz.” şeklinde cevapladı.

BAŞKAN AYDIN, OSMANGAZİ BELEDİYESİNİ 1 MİLYAR BORÇLA DEVRALDIĞINI AÇIKLADI

Osmangazi Belediyesinin ekonomik boyutu ile ilgili açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Borç devraldık. ‘Yandık, bittik, kül olduk.’ demedik. 1 milyara yakın borcu var. Bütçemizin 3’te birinin biraz altındadır. Döndürülemeyecek bir çok değildir. Maaşlarımızı ödüyoruz. Geçen ay, 60 milyona yakın borç ödedik. Geçmişten kalan borçlarıda azaltıyoruz. Önceliğimiz liyakat, ilgi, beceri ve tecrübe oldu bu yönde atamalarımızı yaptık.” şeklinde konuştu.

OSMANGAZİ MEYDANI'NDA 8 DÜKKAN VAR, 2 BİN ARAÇLIK OTOPARK VAR

Osmangazi Meydanı ile ilgili konuşan Başkan Aydın, bu meydanı 12 ay boyunca farklı etkinliklerle değerlendireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Buraya 2 bin araçlık otopark gerekir miydi bunu sorgulamak lazım. Meydan’da 8 dükkan var, 2 bin araçlık otopark var. Yanımızda bir AVM var, onun otoparkı bile hafta sonu bazen doluyor. Boşa israftır. Biz Osmangazi Meydanı'nı 12 ay boyunca etkinliklerle değerlendireceğiz. Haziran’da çocuklara kermes yapılacak. Halkın bu meydan ile bütünleşmesini sağlayacak etkinlikleri yapacağız. Osmangazi Meydanı otoparkı, 1 saate kadar 30 lira olacak ve aylık abonelik şeklinde de hizmet verecek.”

OSMANGAZİ BELEDİYESİ MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA SPOR’A DESTEK OLUYOR

Madde bağımlılığının anormal derecede arttığını tespit ettiklerini söyleyen Başkan Aydın, “Madde bağımlılığı, Türkiye’nin her yerinde var ve çok küçük yaşlara düştü. Biz buna yönelik amatör sporları destekleyeceğiz. Adı üzerinde delikanlı, kanı kaynıyor. Bu enerjiyi atmaları lazım. Bu bağlamda sporu her anlamda destekliyoruz.” dedi.