Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, ilkokullar ve ortaokullar arasında ‘’Çocukların Dünyasında İş Sağlığı ve Güvenliği" temasıyla düzenlenen resim yarışması sonuçlandı. Yarışmaya Bursa’daki 10 ilkokul ve ortaokuldan toplam 350 öğrenci katıldı.BURSA (İGFA) - Yarışmaya ortaokul kategorisinden katılan Macide Gazioğlu Ortaokulu öğrencisi Almina Yavuz birinci, Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Yusuf Emir Karakuş ikinci, Özel Devrim Kosova Merkez Ortaokulu öğrencisi Ömer Kadir Koçali ise üçüncü oldu.

İlkokul kategorisinde ise İnegöl Fenerbahçeliler Derneği İlkokulu’ndan Eda Torun birinci, İnegöl Mesudiye İlkokulu’ndan Elanur Karaca ikinci ve Nilüfer Altınşehir Koleji’nden Almina Ketboğa üçüncü oldu.

Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Küçük ve etkinlik sponsoru Atış Yapı Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Kahraman ile çok sayıda öğrenci katıldı.

‘’İŞ GÜVENLİĞİ BİR YAŞAM TARZIDIR’’

Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, ‘’Hayatın her alanında olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının temelinde çalışanların yeterli eğitim almaması yatıyor. Bu eksiklik iş yerlerinde iş kültürünün gelişmemesi ve çalışanların çeşitli tehlikelere maruz kalmasıyla sonuçlanmaktadır. İş güvenliği kültürü yalnızca çalışanların eğitim almalarıyla ortadan kalkan bir durum değildir. Özellikle insanların küçük yaşlardan itibaren güvenlik kültürünü içselleştirmesi gerekmektedir. İş güvenliği bir yaşam tarzıdır’’ dedi.

ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNE HER ZAMAN DESTEK

Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Küçük yarışmada derece alan tüm öğrencileri tebrik etti. Küçük, ‘’İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Bakanlığı’mızın genel politikaları çerçevesinde, ülkemizin genelinde okullarımızın iş üretilen bölümlerinde insanımızı ve onların güvenliğini önceleyerek özel bir önem verdik. Bu etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün belirlediği iş sağlığı ve güvenliği konusu, çocuklarımızın gözüyle ve çizimleriyle anlatıldı. Resim yarışmasında derece alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum’’ diye konuştu.

Atış Yapı Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Kahraman da inşaat sektöründe olduğunu ve iş sağlığına firma olarak son derece önem verdiklerini belirtti. Kahraman, ’’Böyle bir ödül törenine katılmak bizleri mutlu etti. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, her zaman eğitimlerine destek olacağız’’ dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yarışmada derece giren öğrencilere ödülleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Küçük ve Atış Yapı Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Kahraman tarafından verildi. Mehmet Yıldız, yarışmaya katkılarından dolayı Bahadır Kahraman ve Emin Küçük’e plaket vererek teşekkür etti.