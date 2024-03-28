Bursa'da bir sağlık çalışanının sahte imzayla sendikaya üye yapılmasının anlaşılması üzerine Türk Sağlık-Sen Bursa şubeleri ilgili sendika hakkında suç duyurusunda bulundu.BURSA (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Bursa Şubelerinden Genç Sağlık-Sen hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunda bulunan Türk Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Sabit Karabayır ile 2 Nolu Şube Başkanı Bilal Atik adliye çıkışında yaptıkları ortak açıklamada, sendikacılığı ahlaki değerler üzerine kurmuş bir davanın insanları olduklarını belirterek, "Türk Sağlık-Sen olarak kimseye yalan söylemiyor, kimseye boş vaatte bulunmuyor, baskı yapmıyor ve hileye başvurmuyoruz. Biz çalışanların gönüllerine girip, sendikamıza üyelik için gönülden attıkları imza ile onlarla aramızda bir bağ kuruyoruz. Biz sendikacılıkta 32 yılda ahlaksızlığı ilke edinenlerin neler yaptığını çok gördük. Bir üye için her yolu kendine mübah sayanlarla çok karşılaştık. Ne yazık ki; böyle işlere hala tevessül edenler var. Kendilerine genç sıfatı verip, eski ahlaksızlıkları ilke edinen kendini bilmez Genç Sağlık-Sen Bursa Şubesi Uludağ Üniversitesinde görev yapan hemşire arkadaşımızın yerine haberi olmadan imzasını taklit ederek sahte imza ile üye yapmışlardır. Daha sonra bize üye olmak isteyen hemşire arkadaşımızın üyeliğini kuruma teslim ederken imzasının taklit edilip sahtecilik suçunu işleyerek illegal bir yolla kendilerine üye yaptıkları tespit edilmiştir. Her yaptıkları işte foyaları ortaya dökülen, haklarında sosyal medyada onlarca iddia bulunan, ataması yapılmayan genç sağlık çalışanlarının duygularına oynayan bu güruhun bu işlere bulaşması bizleri aslında çokta şaşırtmamıştır" diye konuştu.

"Üyemizin yerine sahte imza ile Genç Sağlık-Sen’e üye yapıldığını fark ederek ortaya çıkan rezilliği ve suçu işleyenler mutlaka en ağır biçimde cezalandırılmalıdır" diyen başkanlar, "Üyemiz bu sahtekârlığa karşı hukuki desteğimizle savcılığa giderek suç duyusunda bulunmuştur. Ayrıca Bursa Uludağ Üniversitesi'ne de konu ile ilgili gerekli idari işlemlerin yapılması için dilekçe verilmiştir. Türk adaletinin bu konu hakkında gereğini yapacağından eminiz ve bunun içinde tüm gücümüzle üyemizin yanında olacağız. Sosyal medyada hava atıp, sahada sahte üyeliklerle yol almaya çalışanlar elbette hukuk önünde hesap vereceklerdir. Biz bize gönül bağı ile atılan her imzanın takipçisiyiz. Türk Sağlık-Sen Bursa Şubeleri olarak kimsenin yaptığını yanına kâr bırakmayız" ifadelerini kullandı.