Türkiye genelinde 3 milyondan fazla gencin gireceği üniversite sınavı öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da sınava girecek gençlere sınav günleri ücretsiz ulaşım desteği verileceğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bursa’da da binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek sınav öncesinde Büyükşehir Belediyesi’nden üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım müjdesi geldi. Ücretsiz ulaşım uygulaması, BursaRay ve şehir içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak. Üniversite sınavına girecekler, 8-9 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri 08.00-19.00 saatleri arasında sınav katılım belgelerini göstererek ücretsiz seyahat edebilecekler.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençlerin bu hafta sonu YKS’ye girerek, hayatlarındaki yeni başlangıçlara doğru önemli bir adım atacaklarını söyledi. Üniversite adaylarının bu yolda çok çalışıp, emek verip, fedakârlıklar yaptığını belirten Başkan Bozbey, “Artık hayallerinize ulaşmaya hazırsınız. İki gün sürecek sınav maratonunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağınıza ve emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde alacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlere tavsiyem, YKS'de alacağınız sonuç ne olursa olsun bunu hayatınızı belirleyen tek ve en önemli şey olarak görmemenizdir. Başarı, sadece kişisel hedeflere ulaşmakla ölçülen bir kavram değildir. Dolayısıyla her durumda kendinize güvenmeye, çalışmaya ve geleceğe umutla bakmaya devam etmelisiniz. Yurdumuzun en değerli serveti ve geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimize güveniyor, YKS’de hepinize başarılar diliyorum. Kıymetli gençlerimizin her alanda donanımlı olmaları için emek veren değerli öğretmenlerimize ve ailelerimize de teşekkür ediyorum. Sınava girecek öğrencilerimiz için hafta sonu toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını da belirtmek istiyorum. Bu sayede sınav merkezlerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabileceksiniz” dedi.