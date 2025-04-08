Bursa'da Yenişehir Belediyesi’nin bu yıl 6’ncı kez düzenlediği kitap fuarı kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Birbirinden değerli 42 yazarımızı okuyucularıyla buluşturuyoruz” dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı. MATAY Spor Tesisleri’nde düzenlenen açılış törenine, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in yanı sıra, Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yaşar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

FUARA 42 YAZAR KATILIYOR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Ercan Özel, “Bu yıl, kitap fuarımızı MATAY Spor Tesisleri’nde daha geniş, ferah ve rahat ortamda gerçekleştiriyoruz. Bu yılki fuarımızda yer alan yazarlarımız, her biri kendi alanında önemli eserler ortaya koymuş ve ülkemizin kültürel mirasına katkı sağlamış isimlerdir. 6 gün boyunca, MATAY Spor Tesisleri'nde 42 yazarımız gün gün burada kitaplarını imzalayacak” dedi.

ÖĞRENCİLER İÇİN ULAŞIM KOLAYLIĞI

Öğrencilerin kitap fuarına ulaşımını sağlayacaklarının altını çizen Başkan Ercan Özel, “Ayrıca, kitap fuarını tüm ilçemize yaymak için, yazarlarımızı okullarda çocuklarımızla da buluşturacağız. Yenişehir Belediyesi olarak, kültürel etkinliklerin halkımıza ulaşmasını sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kitap fuarı da bu çabamızın önemli bir parçasıdır” diye konuştu.

DİJİTAL ÇAĞDA KİTAP FUARININ ÖNEMİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yaşar da konuşmasında kitap fuarlarının önemine dikkat çekti. Yaşar, “Kitap fuarları bizim için özellikle dijital çağa geçmiş olduğumuz bu zaman diliminde çok kıymetli. Çünkü kitap bir neslin tecrübelerini birikimlerini sonraki nesle aktaran önemli bir araçtır. Bu manada altıncı kitap fuarında hazırlanmasında emeği geçen herkese eğitim camiası adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘GELECEK NESİL BAŞARIYI ÖN PLANA TAŞIYACAKTIR’

İş insanı İbrahim Orhan ise, “Yenişehir benim için çok değerli bir yer. Ben burada okudum ve büyüdüm. Çok iyi bir öğretim gördüm ki, Yenişehir’den çıkan ilk makine mühendisi oldum. Bunda Yenişehir'in ve öğretmenlerin, Yenişehir halkının çok önemli bir payı var tabii. Ondan sonraki iş hayatımızda da Allah bizi utandırmadı. Bundan sonraki gelen nesil bu başarıyı daha da ön plana taşıyacaklardır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

KUM SANATÇISINDAN MUHTEŞEM GÖSTERİ

Açılış konuşmalarının ardından Yenişehir Belediyesi 6’ncı Kitap Fuarı’nın açılış kurdelesi kesildi. Başkan Ercan Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yaşar ve iş insanı İbrahim Orhan ile birlikte stantları gezdi. Daha sonra Kum Sanatçısı Tarkan Köylü’nün hazırladığı gösteriyle program son buldu.

Başkan Ercan Özel, daha sonra Kitap Fuarına katılan yazarlara plaket takdim etti.