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Bursa'da İYİ Parti yerel seçimlerle ilgili startını Osmangazi’den verdi. Ulu Cami önünde hayır lokmasıyla başlayan etkinlik, esnaf ziyaretiyle devam etti.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa'da seçim startını Osmangazi ilçesinden başlattı.

Seçim çalışmalarının önümüzdeki günlerde farkındalık oluşturacak faaliyetlerle süreceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu ve Osmangazi Belediye Başkan adayı Orkun Özeller, “Bursa’da herkes, İYİ Parti’nin sürprizlerine hazır olsun” dedi.

Etkinlikte Bursa’yı, İYİ Belediyecilik ile buluşturmaya kararlı olduklarını belirten Türkoğlu ve Özeller, "31 Mart yerel seçimleri ile ilgili süreç hızlı ve hareketli biçimde ilerliyor. İYİ Parti olarak, bizler de bugün mübarek cuma namazı sonrası, Bursa’nın en önemli simgelerinden Ulu Camimizin önünde lokma hayrı ile ‘Yaşanabilir bir Bursa’ için kollarımızı sıvamış bulunuyoruz.

Ülkemizde özlemle beklenen İYİ Belediyecilik hizmeti örneğini Bursa’mızda yaşatmak ve bu anlayışımızı Bursa’da hemşerilerimizle buluşturmak konusunda kararlıyız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ben ve ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte; yalandan, dolandan, ranttan, plansızlıktan, adam kayırmacılığından, partizanlıktan ari olarak, doğrudan vatandaşa hizmet odaklı bir belediyecilik hizmeti vaadiyle siz değerli Bursalı hemşerilerimizin karşısındayız" diye konuştular.

"Şimdi Değişim Zamanı ve şimdi Bursalıları İYİ Belediyecilikle buluşturacak bu büyük mücadeleyi galibiyetle tamamlamak zamanı" diyen Türkoğlu, "Şehrinizin kaderini değiştirecek teveccühünüze ve tabi ki bunun için gerekli olan kıymetli oylarınıza talibiz. Allah çıktığımız bu yolda, Bursa’mızın selamete ulaşmasını nasip etsin, hepimizin de yardımcısı olsun.

Katılımınız için sağ olun, var olun" dedi.