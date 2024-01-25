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BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, tüm dünyada artan gıda fiyatları sonrasında tağşiş tehdidinin ortaya çıktığını belirterek, bu konuda topyekûn mücadele için çözüm önerilerini sundu.BURSA (İGFA) - Kısa adı BUYSAD olan Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, toplum sağlığı için büyük bir tehdit oluşturan tağşişli ürünlerle mücadele edebilmek için devlet desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Dönmez, çalışma ruhsatını "endüstriyel yemek üretimi" olarak almayan firmaların daha sıkı denetlenmesini ayrıca bu ruhsata sahip olmayan işletmelerden toplu yemek alınmamasını istedi.

Coşkun Dönmez, tehlike veya kusurlar oluşmadan önlem almanın, bunlar yapılmadığı için ortaya çıkan sorunları çözmekten çok daha kolay ve risksiz olduğunu belirterek, toplum sağlığını ilgilendiren çalışmaların devlet tarafından koşulsuz desteklenmesi toplu yemek tüketen işletmelerin de dikkatli olması uyasında bulundu.

‘ENDÜSTRİYEL YEMEK RUHSATI’ NEDEN ÖNEMLİ

Başkan Dönmez, çalışma ruhsatını "endüstriyel yemek üretimi" olarak almayan tüm işletmelerin “merdiven altı” işletme olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü ‘endüstriyel yemek üretimi’ ruhsatına sahip olan işletmelerin yerine getirmesi gereken kurallar var. Almaları gereken belgeler var. Kullandığı gıdalar, deterjan ve diğer temizlik malzemeleri ile ambalajlarda uyulması gerekli standartlar kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Üretim aşamalarında ve taşıma sırasında bir dizi hijyen ve sanitasyon kuralına uyulması zorunludur. Tüm personel eğitimlere tabidir. Özetle bu ruhsata sahip olan işletmeler çiftlikten sofraya kadarki her aşama haberli ve habersiz denetlenirken diğer işletmeler denetlenmiyor” dedi.

Toplu yemek üretme işine soyunan ancak hiçbir denetine olmayan kimi lokantalardan sırf ucuz olduğu için tabildot yemek almayı tercih edenleri uyaran Dönmez, “Bu çok riskli. Çünkü hiçbir denetime tabi değiller. Uygunsuz koşullarda üretim yapıp, uygunsuz ambalajlarda ve uygunsuz koşullarda yemek taşıyorlar. Kullandıkları gıda hammaddelerinde tağşiş riski de var. Medyada neredeyse her gün toplu tüketilen gıdalardan zehirlenen insanların haberlerine rastlıyoruz. Bazı vakalar ölümle bile sonuçlanıyor. Bu nedenle diyoruz ki; işletme ruhsatını endüstriyel yemek işletmesi olarak almayan yerlerden asla toplu yemek satın almayın. Aksi halde sizin ve çalışanlarınızın sağlığına zarar gelebilir.” dedi.

Coşkun Dönmez, satın aldıkları menülerden en küçük şüphe duyanların mutlaka akredite kurumlarda bu menüleri analiz ettirmelerini konusunda da uyardı.

Bursa’da gıda güvenliğine dikkat çekmek ve tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması için BUYSAD’ın bir dizi eğitim, seminer, bilgilendirme toplantıları yaptığını söyleyen Dönmez, tüketicilerin de bilinçli şekilde alışveriş yapmalarını ve sağlıklarına önem vermelerini istedi.