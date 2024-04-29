Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çözümleri Eğitim Programı düzenlendi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kentte faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları ile dayanışma içerisinde düzenlediği eğitim ve seminerler ile vatandaşların, her türlü meslek grubundan özel sektör ve kamu personellerinin eğitim ve kişisel gelişimine katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim programlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çözümleri Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, konuşmacılar Komiser Turgay Akbaş ve Polis Memuru Ümmügülsüm Gül Turhan ile Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çözümleri Eğitim Programı kapsamında konuşmacılar tarafından katılımcılara madde bağımlılığı nedir, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü gibi konularda bilgiler verildi.