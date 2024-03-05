Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Nurullah Genç ve İbrahim Sadri ile Şiir Vakti Programı’na katıldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasların eşsiz örneklerine ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri’de kültür sanat alanındaki hizmetleri ön plana çıkarmaya ve etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ünlü şairler Nurullah Genç ve İbrahim Sadri, Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Şiir Vakti Programı ile Kayserililerin yüreklerine dokundu.

Şair Nurullah Genç’in şiirleri, kulaklara ve gönüllere sesiyle dokunan İbrahim Sadri’nin şiirleri sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sahneye çıkarak, “Şiir sever dostlar, bu iki güzel dostlarımızı dinlemek üzere teşrif eden kardeşlerimize hayırlı geceler diliyorum. Bu iki güzel insan şehrimizi bereketlendirdiler” dedi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Sizler de bizleri yalnız bırakmıyorsunuz, minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere layık olmaya çalışıyoruz, ekibimize bu güzel organizasyonu yaptığı için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç tarafından şairler Nurullah Genç ve İbrahim Sadri’ye çiçek takdim edildi.