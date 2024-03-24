Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın, Yeşilova Holding desteğiyle gerçekleştirdiği Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Konseri’nde, müziğin büyüsüyle Çanakkale ruhu notalarda can buldu.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konseri, Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Yönetim Kurulu Üyeler Nezihe ve Yasemin Yeşilova ile iş dünyasından önde gelen isimler izledi.

Kalabalık bir seyirci topluluğunun takip ettiği konseri, birçok ödül sahibi başarılı Orkestra Şefi Artun Hoinic yönetti.

Konserde, pek çok projede solist olarak yer alan sanatçılar Soprano Ezgi Biçici, Mezzo Soprano Zeynep Halvaşı̇ ile yurtiçinde ve yurtdışında birçok eserde sahne almış sanatçılar Tenor Emrah Sözer ve Bariton Arda Aktar aynı sahneyi paylaştı. Başarılı performansları ile izleyenlerden tam not alan Şef Hoinic, solistler ve orkestra elemanları seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandılar.

Konserin ardından Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Şef Hoinic’i kuliste ziyaret ederek kutlarken, günün anısına Ali İhsan Yeşilova’ya da bir plaket takdim edildi.