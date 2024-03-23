Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Çanakkale Şehitlerini Anma Programı” gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi “Çanakkale Şehitlerini Anma Programı” düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesi’nin Mehter ve Bando Takımı kahramanlık türküleri icra etti.

Daha sonra Prof. Dr. Caner Arabacı’nın gerçekleştirdiği söyleşi ile Çanakkale Şehitleri anıldı.

Arabacı, söyleşisinde Çanakkale’yi tanımlayacak ve anlatacak yeterli bir kelimenin bulunmadığını belirterek, her bir şehidin her bir gazinin kahraman olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32 bini aştığını anımsatan Arabacı, Çanakkale’de de bugün İsrail’in kullandığı fosfor bombalarına benzer gazların kullandığını ifade etti.