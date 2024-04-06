Türkiye Basketbol Ligi’nin 32. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda MKE Ankaragücü İkon Menkul’ün konuğu olacak. Temsilcimiz, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak, Play-Off yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 32. hafta karşılaşmasında Başkent temsilcisinin misafiri olacak. 07 Nisan Pazar günü saat 17.30’da MKE Ankaragücü İkon Menkul’le mücadele edecek temsilcimizde hedef mutlak galibiyet. Baş antrenör Şemsettin Baş’ın öncülüğünde bütün hafta boyunca zorlu karşılaşmaya hazırlanan Çayırova Belediyesi’nde eksik bulunmuyor. Zorlu müsabakaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan temsilcimiz, galibiyet serisini üç maça çıkarmak amacında. 7 Nisan Pazar günü saat 17.30’da TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma TBF’nin Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

7 Nisan Pazar günü oynanacak zorlu müsabakayı yönetecek hakem kadrosu da netleşti. Mücadeleyi Yücel Çilingir, Mesut Öztürk ve Özkan Talo hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 16 galibiyet ve 15 mağlubiyetle beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, 12 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 15. sırada bulunan rakibini yenerek, galibiyet serisini devam ettirmek ve Play-Off yarışında önemli bir eşiği daha geçmek istiyor. Ligin ilk yarısında oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Ankaragücü 111-119’luk skorla kazanmayı başarmıştı.