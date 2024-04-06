Ardımızda bıraktığımız 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Germencik'te yarışı birinci sırada bitirerek Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Burak Zencirci'nin ikiz bebekleri, mazbata töreninin neşe kaynağı oldular.

İsimleri Piraye ve Özgür olan ikiz bebekler mazbata töreninde renkli gözlükleri , neşeli tavırlarıyla herkesin yüzünde çiçekler açtırdı. Seçim süreci boyunca, anne ve babalarını daha az görmek zorunda kalan bebekler bir an olsun onlardan ayrılmak istemediler. Törene katılan Germencik halkının ortak kanısı ise ikiz bebeklerin babalarına uğurlu geldiği yönünde oldu.

Haber: Ömür Yapıcı