Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve 9 branştan sporcunun aynı anda spor yapmasına olanak sağlayacak Çayırova’nın yeni Kapalı Spor Salonu ve Sporcu fabrikasında çalışmalar devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana yaptığı yatırımlarla Çayırova’ya ‘Spor Şehri’ kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kattığı değerler arasında yer alan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen ve tamamlandıktan sonra Çayırova’ya spor alanında sınıf atlatacak eserler arasında yer alacak olan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda, salonun çatı imalatının bitirilmesinin ardından yan binaların montajına devam ediliyor. Yürütülen çalışmaların tamamlanmasının akabinde, Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın yan duvar panel montajlarına başlanacağı belirtildi.

YILDIZ SPORCULAR YETİŞTİRECEK

Çayırova’nın ikinci kapalı spor salonu olma özelliğini taşıyan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, ilçenin spor altyapısını güçlendirecek. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, 9 branşta mücadele eden tüm sporcuların aynı anda spor yapmasına ve Çayırova’dan nice milli sporcunun yetişmesine imkan sağlayacak. 7’den 70’e tüm Çayırovalılara hizmet verecek Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların hizmetine açılacağı dile getirildi.