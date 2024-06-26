Çayırova Belediyesi’nin yakın zamanda ilçeye kazandırdığı 15 yeni halı saha, Çayırovalı miniklerin ve gençlerin yaz tatillerinde vakit geçirdiği yerler oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki çocukların ve gençlerin spor yapması için tüm imkanlarını seferber eden ve bu doğrultuda ilçenin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren yerel yönetim, ilçeye kazandırdığı yeni halı sahalar, yaz tatilinde cıvıl cıvıl oldu.

Kentin 13 farklı noktasında inşa edilen 15 halı sahada, Çayırovalı çocuklar ve gençler, gönüllerince spor yapma imkanı buldu.

Çayırova’nın uygun alanlarına ve parklara inşa edilen halı sahalardan ücretsiz olarak faydalanan Çayırovalı çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Çayırova Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

SOSYALLEŞME İMKANI SAĞLIYOR

Yaptığı yatırımlarla ilçenin spor altyapısını güçlendiren Çayırova Belediyesi, inşa ettiği halı sahaları Çayırovalı çocukların ve gençlerin yanı sıra ilçedeki amatör spor kulüplerinin de kullanımına açtı. Çayırova’da sadece çocukların değil 7’den 70’e herkesin spor yapmasına olanak sağlayan halı sahalar, Çayırovalıların sosyalleşmesine imkan da sağlarken, Çayırovalı çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerini de destekliyor.