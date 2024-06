Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 6. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuşan ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, 2023 yılında başlayan ve bu yılın ilk yarısında da devam eden ihracattaki düşüşte sona gelindiğini söyledi. İSTANBUL (İGFA) - Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2023 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen 6. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Abdulhamit Akçay ile Birlik üyesi firmalar katıldı.

MUSTAFA GÜLTEPE: “2028 HEDEFİ İÇİN İHRACATIMIZI HER YIL YÜZDE 10 ARTIRABİLMELİYİZ”

Türkiye’nin 2028 yılı ihracat hedeflerine dikkat çeken TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Cumhurbaşkanımızın her fırsatta vurguladığı gibi Türkiye ekonomisi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere dört temel sütun üzerinde yükseliyor. Bu dört başlıkta ne kadar yol katedebilirsek ülkemizin kalkınmasına, milletimizin refahına da o kadar katkı sunabiliriz. Yani daha çok üretmek, ürettiğimize değer katmak ve ihraç etmek durumundayız. 2028’de 375 milyar dolarlık mal ihracatı öngörüyoruz. Hedefe ulaşabilmemiz için ihracatımızı her yıl yüzde 10 artırmak durumundayız. Ancak son bir buçuk yıldır işler istediğimiz gibi gitmiyor. İçeride maliyetlerdeki olağanüstü artışa rağmen kur neredeyse yerinde sayıyor. Son bir yılda üretim maliyetlerimiz en az yüzde 100 arttı. Aynı dönemde dolar kurundaki artış sadece yüzde 27. Kurun artmadığı yerde biz pahalı kalıyoruz. Asya’daki rakiplerimize göre üretim maliyetlerimiz yüzde 30-40 daha pahalı. Avrupa’daki bazı ülkelere göre ise yüzde 15-20 pahalıyız. Dolayısıyla her geçen gün rekabet gücümüz zayıflıyor. İhracat daraldığında üretim kapasitesi düşüyor, yatırım iştahı azalıyor, istihdamımız geriliyor. Yani tam bir domino etkisiyle bütün ana sütunlar zayıflıyor. Oysa enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde ihracata daha çok önem vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla ekonomi yönetiminin ihracatçının elini zayıflatan, önümüze bariyer oluşturan, üretim ve istihdamımıza zarar veren engelleri kaldıracağına inanıyorum” dedi.

ERDEM ÇENESİZ: “İHRACATTAKİ YERLİ KATMA DEĞER ORANIMIZLA SANAYİ ÜRÜNLERİ ARASINDA REKOR KIRDIK”

Dünya ekonomisinin yavaşladığı 2023 yılında çimento, cam ve seramik sektörlerindeki küresel ihracat hacminin yüzde 11,5 daraldığını söyleyen ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, “2022 yılında toplam ihracatını 5,6 milyar dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştıran üç sektörümüz, dünyadaki gelişmelerden ve haksız rekabet ortamından etkilendi ve bunun neticesinde 2023 yılı ihracatımız 4,9 milyar dolar oldu. Ancak bu düşüşe rağmen ihracattaki yerli katma değer oranımızı kaybetmedik ve yüzde 80 gibi sanayi ürünleri arasında rekor olan bir oranla 4,9 milyar dolarlık ihracatımızın 3,9 milyar dolarından fazlasını ülkemize kazandırdık. Böylece bizden beş kat daha fazla ihracat rakamına ulaşan sektörlerden daha yüksek seviyede ihracatta yerli katma değer oranına ulaştık” dedi.

“GÜVENİLİR BİR TEDARİKÇİ OLARAK AVANTAJ SAHİBİYİZ”

2024 yılının ilk yarısında özellikle inşaat sektöründeki hareketlilik ile birlikte iç talebin arttığını, ihracatın ise geçen yılın aynı döneminin altında kaldığını ifade eden Çenesiz, “Ancak Birlik olarak önümüzdeki dönemden umutluyuz. Çünkü en zor günler geride kaldı. Bundan sonra ihracatımızın yeniden yükselişe geçmesi için önümüzde çok ciddi fırsatlar var. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlaması, AB ve İngiltere pazarlarındaki toparlanma ile ABD’de seçimlerden önce pazarın hareketlenmesine yönelik beklentiler sektörlerimiz için son derece önemli gelişmeler. Bunlara ek olarak seramik sektörü özelinde ABD ve AB’nin Hindistan ve Çin menşeli seramik ürünleri için başlattığı ve yakın zamanda başlatmasının beklendiği antidamping soruşturmaları da güvenilir bir tedarikçi konumunda olan ülkemize büyük avantaj sağlayacak” diye konuştu.

“ENERJİ FİYATLARINA YIL SONUNA KADAR ARTIŞ YAPILMAMASINI BEKLİYORUZ”

Çenesiz, bu avantajların fırsata dönüşmesi için kamudan talep ve beklentileri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti; “Ülkemizde sürdürülen enflasyonla mücadeleyi destekliyor, özellikle yılın ikinci yarısı itibarıyla enflasyondaki düşüşün hızlanmasına yönelik beklentileri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak enflasyon düşerken faizlerin ve finansman maliyetlerimizin de düşmesi gerekiyor. Özellikle son bir buçuk yılda finansman maliyetlerimizde ciddi artışlar yaşandı. 2022 yılı Aralık ayında brüt asgari ücretin maliyeti yaklaşık 348 dolarken şu anda bu maliyet 607,5 dolar civarında. 1,5 yıldaki artış oranı dolar bazında yüzde 74,6. Sektörlerimizin bir kısmı emek yoğun sektörler arasında yer alıyor ama biz sadece kendi sektörlerimiz değil, emek yoğun tüm sektörler adına bu bilgileri paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra üç sektörümüzün de enerji yoğun olması nedeniyle enerji maliyetlerindeki artış, finansman dengemizi ciddi ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla döviz kurları seviyesi ve maliyetlerimizin göz önünde bulundurulması ve bu doğrultuda enerji fiyatlarında yıl sonuna kadar bir artış yapılmaması yönünde bir beklentimiz bulunuyor.”

“AB ÜLKELERİNİN SERAMİK SEKTÖRÜNDEN ÇIKACAĞI YÖNÜNDEKİ BİLGİLER ASILSIZ”

Seramik sektöründeki gelişmeler hakkında da bilgi veren Çenesiz, Avrupa Birliği ülkelerinin seramik sektöründen vazgeçtiğine yönelik bazı asılsız bilgilerin dolaştığına dikkat çekerek, “Bu kesinlikle doğru bir bilgi değil. Kaldı ki rakamlar da bunun doğru olmadığını gösteriyor. Yaşlanan nüfusuna ve buna bağlı olarak sektörde istihdam edecek çalışan bulmakta zorlanmasına rağmen İtalya, seramik kaplama malzemelerinde alanında Avrupa ihracat rekortmeni ve dünya lideri. Teknoloji devi Almanya, vitrifiye seramik ihracatında Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü. İspanya, seramik kaplama malzemelerinde Avrupa ikincisi, dünya üçüncüsü. Bu ülkeler seramik üretiminden asla vazgeçmiyor çünkü seramiğin ülkeleri için sağladığı katma değerin farkındalar. Dolayısıyla bu sektörlerden çıkmak bir yana tam aksine AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yatırımlarına devam ediyorlar. İtalya, İspanya ve Almanya tarafından seramik sektörüne verilen önemi hatırlatmaktaki amacımız, ülkemizde yanlış bir algı oluşmasına engel olmaktır. Biz de tıpkı bu ülkeler gibi dünyanın en güçlü oyuncularından biri olarak asılsız haberlere kulak asmadan yatırımlarımıza devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

KÜRESEL REKABET İÇİN REKABETÇİ KURA İHTİYAÇ DUYUYORUZ”

Dünyanın en büyük çimento ihracatçısı olarak küresel çimento ihracatının yüzde 10’unu gerçekleştiren Türk çimento sektörünün ihracatının son 10 yılda yüzde 96 arttığını açıklayan ÇCSİB Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, “Bu güçlü konumumuzu korumak ve rekabetçiliğimizi devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz enstrümanların başında rekabetçi kur geliyor” açıklamasında bulundu. Son dönemde sektörün jeopolitik gelişmelerden ve iklim değişikliğinden etkilendiğini, bu süreçte Türkiye’nin yakından tedarik avantajıyla ön plana çıktığını belirten Akçay şunları söyledi; “Kızıldeniz’de yaşanan sıcak çatışmaların dünyanın en önemli küresel su yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nı, küresel ısınma nedeniyle su seviyesinin düşmesinin ise Panama Kanalı’nı etkilediği bu dönemde Türk çimento sektörü olarak yakından tedarik avantajımız ve kaliteli ürünlerimizle öne çıkıyoruz. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeli, mevcut pazarlarımızda derinleşirken yeni pazarlara da ulaşmalıyız.” Akçay ayrıca sektörün emisyon azaltım faaliyetleri için çalışmalarına devam ettiğini ancak bu sürecin hızlanması için mevzuat tarafında gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini ifade etti.

“ÜRETİM ÜSSÜ OLMAMIZIN YANI SIRA AR-GE ÜSSÜ OLMAK İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ”

Cam sektörünün ihracatının son dört yılda yüzde 50’nin üzerinde bir artışla 1,6 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen ÇCSİB Başkan Yardımcısı Tansu Kumru ise “İhracat birim fiyatlarında da son dört yılda dolar bazında yüzde 30’un üzerinde artış sağladık. Bu da ihracatımızda katma değerli ürünlerin payının hızla arttığını gösteriyor. Dört milyon tonun üzerinde üretim kapasitesi ve yüksek ürün kalitesi ile 175 ülkeye ihracat yapan bir sektör olarak önümüzdeki dönemde de başta en büyük pazarımız olan Avrupa olmak üzere ABD, Orta Doğu ve Afrika gibi pazarlarda etkimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Birliğimiz bünyesinde TurkishGlass markamız ile faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz” dedi. Türk cam sektörünün dünyanın üretim üssü olmakla yetinmediğinin altını çizen Kumru şöyle devam etti; “Ar-Ge üssü olmak için de var gücümüzle çalışıyor, teknoloji ve ürün geliştirme, karbon ayak izini azaltma, dijitalleşme ve kapasite artırma odaklı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz.” Kumru, cam sektörünün günümüzde yakaladığı ivmeyi sürdürerek geleceğe taşıması ve iddialı ihracat hedeflerini gerçekleştirebilmesi için yerli üretimin haksız rekabet yaratan ithalata karşı korunmasının hayati önem taşıdığını da vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen törende, 2023 yılında “En Fazla İhracat Yapan Firmalar”, “En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma” ve “İhracatını En Fazla Artıran Firma” kategorilerinde 12 alt sektörde faaliyet gösteren 44 firmaya toplam 74 ödül verildi.

2023 YILI İHRACAT ŞAMPİYONLARI

* Firmalar Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin üyesidir.

ÇİMENTO SEKTÖRÜ

GENEL ÇİMENTO SEKTÖRÜ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1-MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

2-NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

3-ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

4-AKÇANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC. A.Ş.

5-BATI ANADOLU GRUBU

İhracatını En Fazla Artıran Firma

TRAÇİM ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

GRİ ÇİMENTO KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1-MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

2-NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

3-AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

4-ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

5-BATI ANADOLU GRUBU

İhracatını En Fazla Artıran Firma

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

BEYAZ ÇİMENTO KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

2- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

LİNKER KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

BATI ANADOLU GRUBU

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

SYCS İNŞAAT ÇİMENTO SAN VE TİC. A.Ş.

MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

KAVÇİM ÇİMENTO SAN VE TİC. A.Ş.

CAM SEKTÖRÜ

DÜZ CAM KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

YORGLASS CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

**

STARGRUP CAM A. Ş.

**

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

STARGRUP CAM A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

STARGRUP CAM A.Ş.

CAM EV EŞYASI KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

GÜROK PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.

ARDA CAM DIŞ TİC. A.Ş.

RAPSODİ DEKOR SAN. A.Ş.

AKCAM CAM PLASTİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

RAPSODİ DEKOR SAN. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

CAM AMBALAJ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

GÜROK PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.

MARMARA CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

BİRGİ SANAYİ A.Ş.

PARK CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

MARMARA CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

İŞLENMİŞ CAM KATEGORİSİ

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firmalar

ILVA ÇAĞDAŞ CAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YAKUT CAM PVC İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

STARGRUP CAM A.Ş.

ŞENYUVA ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. **

İhracatını En Fazla Artıran Firmalar

TARGRUP CAM A.Ş.

TRAKYA GRUP PLASTİK ALÜ. VE CAM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

YILDIZ CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

UĞURLU OTO CAM SAN.VE TİC. A.Ş.

ILVA ÇAĞDAŞ CAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SERAMİK SEKTÖRÜ

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş.

EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

**

YURTBAY SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

TERMAL SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

KEY BANYO VE MUTFAK ÜRÜN. DIŞ. TİC. A.Ş.

TURKUAZ SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş

ÇANAKÇILAR SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

KAR PORSELEN SAN. VE TİC. A.Ş. HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SAN. A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş. ** BOSS PORSELEN DIŞ TİC. A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

**

İhracatını En Fazla Artıran Firma

PORSER PORSELEN VE SERAMİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SERAMİK SOFRA MUTFAK VE SÜS EŞYASI KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

ÜNSA MADENCİLİK SERAMİK SAN. TİC. A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

ÜNSA MADENCİLİK SERAMİK SAN. TİC. A.Ş.

(**) İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR.