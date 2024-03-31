CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, bu kez kameralar karşısında Nilüfer Belediye Başkan adayı Şadi Özdemir ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte geçti. Yeşiltaş, 47 yıl önce Mustafa Eroğlu ile kazanılan ve 12 Eylül askeri darbesiyle verilen Bursa Belediyesi'nin 47 yıl sonra yine bir Mustafa ile kazandıklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde saat başı açıklamalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, bugünün tarihine altın harflerle yazılacak bir gün olduğunu söyledi.

Sandığa gidip oy kullanan tüm Bursalılara yürekten teşekkür eden Bozbey, "Hangi partiden olursa olsun tüm Bursa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Şu anda görev yapan sandık başında duran tüm görevli arkadaşlarıma selam olsun. Ha gayret, biraz daha gayret. Son meclis üyesi oy sayılıncaya kadar ardından torbalara konulup ıslak imzaları aldıktan sonra onların görevi devam ediyor. Onun için onlara selam olsun diyorum. Onlar bu seçimin kahramanları" dedi. Son verileri gülümseyerek açıklayan Bozbey, açık farkla önde olduklarını ifade ederek, "Yarın güzel bir gün ve güneşli bir gün yarın Bursa gülümseyecek" diye konuştu.

31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim Açıklaması / Mustafa Bozbey https://t.co/n3D34v9Wg7— Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) March 31, 2024

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "47 yıl önce Mustafa Eroğlu ile kazandığımız Bursa Belediyesi 12 Eylül askeri darbesiyle elimizden alınmıştı, tam 47 yıl sonra yine bir Mustafa ile Mustafa Bozbey'le kazanıyoruz" dedi. Sadece Büyükşehir'de değil, bir çok ilçede seçimi önde götürdüklrini belirten Yeşiltaş, 1 Nisan itibariyle yoksulluğun olmadığı bir yaşamı bu kentte yaşayan herkese armağan edeceklerini belirtti. Yeşiltaş, "Bu zaferle Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal'e olan borcumuzu ödemiş olacağız" dedi.