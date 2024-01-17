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Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı emekli maaşlarına yapılan zam oranları hakkında eleştirilerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, emeklilere yapılan zam oranlarını eleştirdi.

"Açlık sınırı 14 bin 431 Türk Lirası, yoksulluk sınırı ise 47 bin 9 Türk Lirası iken emekli geçinemiyor" diyen Çakır, "Emekli bırakın geçinmeyi yaşayamıyor, nefes alamıyor. Emeklilerimizi insan içine çıkamayacak duruma getirdiniz, cebinde çay parası bırakmadınız.” dedi.

İktidar partisi emeklilerimizi cezalandırmaya devam ettiğini anımsatan İlçe Başkanı Anıl Çakır, “Emekli maaşlarına yapılan yüzde 5 ek zamla emeklilerin en düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak. Peki, sormak istiyorum asgari ücretin yarısı ile bu hayat pahalılığında emekliler nasıl geçinecekler? Ev kiralarını nasıl ödeyecekler? Beslenmeleri için hayati öneme sahip olan temel besin maddelerini, eti, sütü, yumurtayı, sebzeyi, meyveyi nasıl alacaklar? Doğalgaz ve elektrik faturalarını nasıl ödeyecekler? Bunları hiç düşünüyor musunuz? Oturduğunuz 1100 odalı saraydan dışarıya baktığınızda hayat size tozpembe mi görünüyor? Bu verdiğiniz 10.000 TL maaşı bir lütuf gibi sunuyorsunuz ama emekli sizden lütuf değil, emekli sizden sadaka değil yıllarca canla başla çalışıp döktüğü alın terinin karşılığını istiyor. Emekliler yaş aldıktan sonra bir daha hayat kaygısı taşımak, geçinme derdi çekmek istemiyor" diye konuştu.

Açlık ve yoksulluk sınırlarına dikkat çeken CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, tüm emeklilere açık çağrıda bulunarak, "Bu haksızlığa 31 Mart’ta sandıklarda en açık şekilde tepkinizi koyun. Hiç kimse size bunları reva göremez. Ey iktidar sahipleri! Bin 100 odalı saraylarda oturmayı bırakın, binlerce lüks makam aracını bırakın. Her bakana ayrı ayrı tahsis ettiğiniz özel uçaklarınızı bırakın; yandaşlarınıza kıyak geçmeyi bırakın, emeklinin hakkını verin" dedi.