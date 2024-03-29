CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, 31 Mart seçimlerinde vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, 31 Mart yerel seçimlerinin iktidara uyarı için bir fırsat olduğunu vurguladı.

31 Mart Pazar gününün sadece bir seçim günü olmadığını, aynı zamanda geleceği belirleyecek önemli bir dönemeç olduğunu belirten Dalgıç, "Ülkemizi ileriye götürmek ve yeni bir vizyon ortaya koyabilmek için 31 Mart seçimleri çok önemli. Hepimiz çok emek verdik, çok çalıştık. Ülkemizin, Mudanyamızın ve Bursamızın daha iyi yarınlara gidebilmesi için mutlaka sandık başına gidip, oylarınızı kullanın” çağrısında bulundu.

Sandığa giderek oy kullanmanın en kutsal vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu anımsatan Deniz Dalgıç, "İrademizi ve düşüncelerimizi yansıtabileceğimiz en önemli mecra sandık başıdır. Bu nedenle, mutlaka oy kullanarak söz hakkımızı kullanalım. İktidarı uyarmak için önümüzde önemli bir fırsat var. Mutlaka sandığa gidelim ve oyumuzu kullanırken bu fırsatı iyi değerlendirelim" dedi.