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CHP Bursa'da son günlere kalan ilçe adaylarından Gemlik ve Mudanya Belediye Başkan adayları kesinleşti!BURSA (İGFA) - Türkiye'de yerel seçim gündeminin ivme kazandığı bu günlerde, seçmen hangi partiden kimin aday olacağını heyecan ve merakla bekliyor.

AK Parti'nin tüm ilçe adaylarını açıklamasının ardından gözler CHP'ye çevrilmişti. Bursa'da da son günlere bırakılan CHP adaylarından Gemlik ve Mudanya adayları artık kesinleşti.

Kesinleşen isimler parti meclisinde oylamaya sunulmasının ardından açıklanacak.

Mudanya'da Hayri Türkyılmaz'ın yerine Deniz Dalgıç aday gösterilecek. Hayri Türkyılmaz ise bugün yapacağı açıklama ile bağımsız adaylığını ilan edecek.

Gemlik'te ise Mehmet Uğur Sertaslan'ın yerine Şükrü Deviren'in adaylığı kesinleşti.

Öte yandan berakla beklenen Nilüfer'de mevcut belediye başkanı Turgay Erdem'in aday gösterilmeyeceği de netleşmiş bulunuyor. Herkes Duysun'un partili kaynaklardan edindiği bilgiye göre parti meclisine sunulacak isim, Mehmet Yıldız ve Şadi Özdemir'den biri olarak belirlenecek.