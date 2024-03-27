Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Görükle’de bir sitenin sakinleri ile buluşan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, daha güzel bir gelecek için sandıklara sahip çıkılmasını istedi.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimlerine geri sayım sürerken ilçenin 64 mahallesinde halkın bütün kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Şadi Özdemir, gelen davetler üzerine sitelere de konuk olup, vatandaşlarla bir araya gelerek hem onları dinliyor hem projelerini anlatarak, Nilüfer’in geleceğine ilişkin planlarını paylaşıyor.

Çayların içilip sohbetlerin edildiği buluşmada Şadi Özdemir, daha iyi bir gelecek için herkesin oyunu kullanıp sandıklara sahip çıkmasını isteyerek, “Çok önemli bir seçim için 31 Mart’ta sandığa gideceksiniz. Herkese önemli görevler düşüyor. Herkes oyunu kullanmalı ve sandığa sahip çıkmalı” dedi.

Site sakinlerinin ekonomik kaygılarından, Kayapa’da yapılacak atık tesisine kadar bir çok konudaki sıkıntılarına dinleyen Özdemir, göreve geldiklerinde yapacakları çalışmaları da anlattı.

DİJİTAL KÖY İLE GENÇLERE YENİ ÇALIŞMA ALANLARI OLUŞTURULACAK

Gençler için dijital çalışma alanları oluşturacaklarını belirten Şadi Özdemir, “Dijital köy projemizle gençlerimize hem köyde doğal ve temiz bir ortamda çalışma fırsatı oluşturacak, hem de köy yaşamını zenginleştirerek, dijitalleşmeyle köyün tanıtımını ve dünyaya açılımını sağlayacağız. E-spor, gençler arasında ilgi gören bir alan. Bu ortamı da oluşturacağız, gençlere destek vereceğiz” dedi. Nilüfer’de üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığını hatırlatan Şadi Özdemir, onların yaşadığı sorunlara da değindi.

Kadın istihdamına önem verdiğini belirten, kadınlara yeni istihdam alanları açacaklarını vurgulayan Şadi Özdemir, “İşe alımlarda kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Kadınları üretime teşvik edeceğiz. Şiddet görmüş kadınlara da psikolojik destek vererek, onları istismardan koruyacak güvenli bir ortamda konaklayabilecekleri sığınmaevleri açacağız” ifadelerini kullandı.

“Köylünün, Nilüfer’in efendisi olması için çaba göstereceğiz” diyen Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, tarımsal üretime teşvik ederek kentten köye göçün gerçekleşmesi için çalışacaklarını belirtti.

Bu arada kentsel dönüşüm ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayapa’da yapılması planlanan katı atık tesisi ile ilgili de konuşan Şadi Özdemir, “Yapılan kentsel dönüşüm modeli yanlış. Parsel bazlı dönüşüm yapıldı ve kent, her geçen gün içinden çıkılmaz hale geliyor. Yoğunluk artıyor ve insanlar nefes alamaz hale gelecek. Örnek bir kentsel dönüşüm modeli yaparak, çevreye duyarlı yapılar oluşturmayı hedefliyoruz. Kayapa’da yapılması planlanan çöplük için mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Mustafa Bozbey de sizlerin desteğiyle büyükşehir belediyesini kazandığında, bu yanlışa dur diyecek” dedi.