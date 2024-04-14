CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, eski MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan’a yönelik saldırı kınadı. Yazgan, “Haince kurulmuş organize bir pusu” tepkisini gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP’li Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, MHP Edirne İl eski Başkanı Zakir Tercan’a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Yazgan, yazılı yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının haince kurulmuş organize bir pusu olduğunu ifade etti.

"Gece karanlığında gerçekleştirilen saldırı, sadece Sayın Tercan’ı değil, Edirne’de siyaset yapan, yapmak isteyen herkesi hedef almaktadır" diyen Yazgan, "Siyasetin, saldırılarla yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi siyaseti, Edirnemizin ve Edirnelilerin üstün yararı için yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın huzurunu hedef alan saldırıyı kınıyor, Sayın Tercan’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu saldırının faillerinin meçhul kalmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Edirnemizin milletvekili olarak konunun takipçisi olacağım" dedi.