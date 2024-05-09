İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüplerinin temsilcileri 19 Mayıs etkinlikleri üzerine toplantı gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençleri birçok sportif aktivitede bir araya getirecek. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüplerinin temsilcileri bir araya gelerek 19 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KATILDI

Öğrencilerin taleplerinin dinlediği toplantıya Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ezgi Çalışkan, Türk Eğitim Vakfı Kulübü, Spor ve Rekreasyon Gönüllüleri Kulübü, Finans ve Gelişim Kulübü, Genç Tema Kulübü, Liderlik Kulübü, Kariyer ve Danışmanlık Kulübü, KOÜ Rock Kulübü, Çizgi Roman ve Animasyon Kulübü ve AİESEC Kulübü katıldı.